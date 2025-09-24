Yüzde 47 özkaynak kârlılığına ulaştı

Anadolubank, 2025 yılının ilk 6 ayına ilişkin mali sonuçları açıkladı. Anadolubank Genel Müdürü Suat İnce, 2025 yılının ilk yarısına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde; ‘’Başarılı bir performans sergiledik ve güçlü büyümemizi sürdürdük. Bu başarı her bir müşterimize verdiğimiz değerin yansımasıdır. Aynı inançla, ülkemizin ekonomik ve toplumsal gelişimine katkı sağlamaya, sürdürülebilir büyüme stratejimizle hedeflerimize ilerlemeye devam edeceğiz.’’ ifadelerini kullandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre Anadolubank, toplam ticari kredilerde 2025’in ilk yarısında yüzde 37 büyüme göstererek pazar payını artırdı.

Banka, tarafından ilk 6 ayda aracılık edilen akreditifli işlem hacmi geçen yılın aynı dönemine oranla iki kat arttı. İşlem adetlerindeki artış ise yüzde 20’nin üzerinde gerçekleşti. Banka, gerek kendi kaynağından gerekse TCMB ve Eximbank kaynaklı krediler ile ihracatçılara verdiği finansman desteğini yılın ilk yarısında artırarak müşterilerinin yanında olmaya ve onları desteklemeye devam etti.