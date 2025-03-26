Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.688,46 %-0,28
        DOLAR 38,0092 %0,09
        EURO 41,0545 %0,09
        GRAM ALTIN 3.704,15 %0,44
        FAİZ 43,53 %1,16
        GÜMÜŞ GRAM 41,24 %0,05
        BITCOIN 88.096,00 %0,23
        GBP/TRY 49,0131 %-0,32
        EUR/USD 1,0791 %0,00
        BRENT 73,19 %0,23
        ÇEYREK ALTIN 6.056,29 %0,44
        Haberler Ekonomi Otomobil 'Yüzde sıfır faizli' reklamlara 32 milyon TL ceza - Otomobil Haberleri

        'Yüzde sıfır faizli' reklamlara 32 milyon TL ceza

        Reklam Kurulu, mevzuata aykırılık tespit ettiği reklamlar için 32,5 milyon lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. Açıklamada, otomotiv şirketlerinin "yüzde sıfır faiz" temasıyla yürütülen kampanyalara yöneldiklerine dikkat çekilerek, "Tüketicinin faiz yüküne katlanmasına karşın tanıtımların sıfır faizli yapılarak tüketici tercihlerinin manipüle edildiği tespit edilmiştir" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 10:54 Güncelleme: 26.03.2025 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Yüzde sıfır faizli' reklamlara ceza
        ABONE OL

        Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kurulun 13 Mart'taki toplantısında karara bağladığı 141 dosyadan 131'inin mevzuata aykırı bulunduğu, bir dosya hakkında da tedbiren durdurma kararı verildiği belirtildi.

        Açıklamada, mevzuata aykırı bulunan dosyalar hakkında durdurma cezasının yanı sıra 32 milyon 481 bin 507 lira idari para cezası, ayrıca dosyalardan 5'inde tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi için erişim engeli idari tedbiri uygulanmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

        Toplantıda tüketicilerin ekonomik tercih ve menfaatlerini etkileyen reklam ve ticari uygulamaların ele alındığı bildirilen açıklamada, sıfır faiz vaadiyle gerçekleştirilen yanıltıcı reklamlara ilişkin konuların öne çıktığına işaret edildi.

        Açıklamada, son dönemde otomotiv şirketlerinin "yüzde sıfır faiz" temasıyla yürütülen kampanyalara yöneldiklerine dikkat çekilerek, "Bu kapsamda otomotiv sektöründe 'peşin faiz ödemesi' olmasına karşın reklamın ana mesajında kredi faiz oranının 'yüzde sıfır' olarak belirtildiği, tüketicilerin satın alma kararını etkilemek amacıyla reklamın ana mesajında peşin faiz nedeniyle tüketicinin faiz yüküne katlanmasına karşın tanıtımların sıfır faizli yapılarak tüketici tercihlerinin manipüle edildiği tespit edilmiştir" denildi.

        Ayrıca faiz oranının yer aldığı reklamlarda tüketicilerin en uygun kredi teklifini seçebilmesi ve sektörde adil rekabetin sağlanabilmesi için belirtilmesi zorunlu olan kredinin toplam maliyetini yüzdesel olarak gösteren yıllık ve aylık maliyet oranlarına yer verilmediği de belirtilerek, "Diğer yandan 'yüzde sıfır faiz' gibi tüketicilerin ekonomik davranış biçimini etkileyen ana vaadin gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiş ve tüketicileri yanıltıcı olduğu değerlendirilen söz konusu reklamların tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Danimarka kadınlar için zorunlu askerlik planını hızlandıracak
        Danimarka kadınlar için zorunlu askerlik planını hızlandıracak
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Yolcu uçağında "Uçağınızı bombalayacağız" demişti... Cezası belli oldu!
        Yolcu uçağında "Uçağınızı bombalayacağız" demişti... Cezası belli oldu!
        Savunmaya çekidüzen!
        Savunmaya çekidüzen!
        Silahlar çekildi! 1 ölü, 3 ağır yaralı... Kanlı kavga!
        Silahlar çekildi! 1 ölü, 3 ağır yaralı... Kanlı kavga!
        İhanet ettiğini kabul etti
        İhanet ettiğini kabul etti
        Motosikletliyi silahla tehdit etti!
        Motosikletliyi silahla tehdit etti!
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        5 kişinin öldüğü makas kâbusunda yüzde 100 kusura 18 yıl ceza!
        5 kişinin öldüğü makas kâbusunda yüzde 100 kusura 18 yıl ceza!
        Biri ehliyetsiz öteki dikkatsiz! Bağıra bağıra gelen kaza!
        Biri ehliyetsiz öteki dikkatsiz! Bağıra bağıra gelen kaza!
        Mithat Körler'in ablası çıktı
        Mithat Körler'in ablası çıktı
        Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'dan 'izahat' istedi
        Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'dan 'izahat' istedi
        Dünyanın en eski şehirleri
        Dünyanın en eski şehirleri
        Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
        Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
        Doğum izni süresinde gerideyiz
        Doğum izni süresinde gerideyiz
        Toz taşınımı ve yağmur var
        Toz taşınımı ve yağmur var
        Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        İsrail'de "Gazze'ye saldırılar bir an önce durdurulsun" talebi
        İsrail'de "Gazze'ye saldırılar bir an önce durdurulsun" talebi
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!