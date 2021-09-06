Yüzlerce dergi tarafından desteklenen başyazıda: İklim krizine karşı acil eylem çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Diğer
ABONE OL

Yüzlerce dergi tarafından desteklenen başyazıda: İklim krizine karşı acil eylem çağrısı

Dünya çapında, 200'den fazla sağlık dergisi iklim krizine karşı acil eylem çağrısı yapıyor. Başyazıda liderler, iklim değişikliği konusunda halk sağlığını korumak için acil önlem almaya ve harekete geçmeye çağrılıyor.

Yüzlerce dergi tarafından desteklenen başyazıda: İklim krizine karşı acil eylem çağrısı
"2021 gidişatın değiştiği bir yıl olmalı sağlığımız buna bağlı"
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / Ajanslar

Yüzlerce dergi tarafından desteklenen başyazının ana gündemini, “halk sağlığına” yönelik en büyük tehdit olarak görülen iklim krizi oluşturuyor. Başyazıda, sağlık dergilerinin editörleri, hükûmetleri ve diğer liderleri harekete geçmeye çağırdı.

Guardian'ın aktardığı haberde, durumun ciddiyeti yansıtmak için ilk kez bu kadar çok yayının bir araya geldiğine dikkat çekildi.

Bu kasım ayında Glasgow'daki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ve Cop26 İklim Değişikliği Konferansı öncesi yayınlanan başyazıda, küresel sıcaklıkların 1,5 santigrat derecesinin üzerindeki artışı, biyoçeşitliliğin devam eden kaybı ve beraberinde daha kötü bir sağlık felaketinin işaretleri verildi.

ÖNE ÇIKANLAR

“Dünyanın Covid-19 ile gerekli meşguliyetine rağmen, emisyonları hızla azaltmak için pandeminin geçmesini bekleyemeyiz''

“Anın ciddiyetini yansıtan bu başyazı, dünyanın dört bir yanındaki sağlık dergilerinde yer alıyor”

“Toplumlarda yalnızca temel ve adil değişikliklerin mevcut gidişatımızı tersine çevireceğini kabul etmekte birleştik”

Başyazının ortak yazarlardan ve British Medical Journal (BMJ) Genel Yayın Yönetmeni Dr. Fiona Godlee: “Küresel halk sağlığına yönelik en büyük tehdit, dünya liderlerinin küresel sıcaklık artışını 1,5 santigrat derecenin altında tutma ve doğayı restore etme konusundaki sürekli başarısızlığıdır'' ifadelerini kullandı.

Goodle, aynı zamanda, daha varlıklı ülkelerin bu konuda daha hızlı hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

Başyazı, BMJ, Lancet, New England Tıp Dergisi, Doğu Afrika Tıp Dergisi, Çin Bilim Bülteni, Hindistan Ulusal Tıp Dergisi, Avustralya Tıp Dergisi ve BMJ Global dahil olmak üzere 50 BMJ dergisinde görünecek.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Görevine yeni başlayan Almanya’nın Pekin Büyükelçisi Jan Hecker hayatını kaybetti
DÜNYA Almanya'nın Pekin Büyükelçisi hayatını kaybetti
3 yaşındaki engelli çocuk kaybolmuştu: Mucize kurtuluş!
DÜNYA 3 yaşındaki engelli çocuk kaybolmuştu: Mucize ...
SON DAKİKA: Mezar-ı Şerif Havalimanı'nda Amerikalıların esir tutulduğu iddia edilmişti: Uçaklar görüntülendi!
DÜNYA Mezar-ı Şerif'te uçuş izni bekleyen uçaklar ...
Araştırma: Kremlin trolleri, haber sitesi yorumlarını hedef alıyor
DÜNYA Kremlin trollerinin yeni taktiği: Afganistan krizi
İsrail'deki yüksek güvenlikli bir hapishaneden, 6 Filistinli tutuklunun tünel kazarak kaçtığı bildirildi
DÜNYA 6 Filistinli, İsrail hapishanesinden firar etti
PENÇŞİR DÜŞTÜ! Son dakika: Taliban sözcüsü direnen son bölgeye de girdiklerini duyurdu
DÜNYA Taliban Sözcüsü: Pençşir ele geçirildi!
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, 'Filistin ile müzakere' çağrısı yaptı
DÜNYA İsrail Cumhurbaşkanı'ndan Filistin çağrısı
Haşdi Şabi komutanı Irak'taki bombalı saldırıda öldü
DÜNYA Haşdi Şabi komutanı Irak'ta öldürüldü
Bahreyn Kralı'ndan Türkiye açıklaması: İş birliğimiz gelişiyor
DÜNYA Bahreyn Kralı'ndan Türkiye açıklaması
Gine'de askeri darbe sonrası sokağa çıkma yasağı ilan edildi
DÜNYA Gine'de darbe sonrası sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.