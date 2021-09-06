Yüzlerce dergi tarafından desteklenen başyazıda: İklim krizine karşı acil eylem çağrısı

"2021 gidişatın değiştiği bir yıl olmalı sağlığımız buna bağlı" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Yüzlerce dergi tarafından desteklenen başyazının ana gündemini, “halk sağlığına” yönelik en büyük tehdit olarak görülen iklim krizi oluşturuyor. Başyazıda, sağlık dergilerinin editörleri, hükûmetleri ve diğer liderleri harekete geçmeye çağırdı.

Guardian'ın aktardığı haberde, durumun ciddiyeti yansıtmak için ilk kez bu kadar çok yayının bir araya geldiğine dikkat çekildi.

Bu kasım ayında Glasgow'daki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ve Cop26 İklim Değişikliği Konferansı öncesi yayınlanan başyazıda, küresel sıcaklıkların 1,5 santigrat derecesinin üzerindeki artışı, biyoçeşitliliğin devam eden kaybı ve beraberinde daha kötü bir sağlık felaketinin işaretleri verildi.

ÖNE ÇIKANLAR

“Dünyanın Covid-19 ile gerekli meşguliyetine rağmen, emisyonları hızla azaltmak için pandeminin geçmesini bekleyemeyiz''

“Anın ciddiyetini yansıtan bu başyazı, dünyanın dört bir yanındaki sağlık dergilerinde yer alıyor”

“Toplumlarda yalnızca temel ve adil değişikliklerin mevcut gidişatımızı tersine çevireceğini kabul etmekte birleştik”

Başyazının ortak yazarlardan ve British Medical Journal (BMJ) Genel Yayın Yönetmeni Dr. Fiona Godlee: “Küresel halk sağlığına yönelik en büyük tehdit, dünya liderlerinin küresel sıcaklık artışını 1,5 santigrat derecenin altında tutma ve doğayı restore etme konusundaki sürekli başarısızlığıdır'' ifadelerini kullandı.

Goodle, aynı zamanda, daha varlıklı ülkelerin bu konuda daha hızlı hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

Başyazı, BMJ, Lancet, New England Tıp Dergisi, Doğu Afrika Tıp Dergisi, Çin Bilim Bülteni, Hindistan Ulusal Tıp Dergisi, Avustralya Tıp Dergisi ve BMJ Global dahil olmak üzere 50 BMJ dergisinde görünecek.