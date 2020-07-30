Yüzlerce Fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi - KUDÜS

AA

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 850 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girerek baskın düzenlediği belirtildi.Öte yandan Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin baskın sırasında aralarında Harem-i Şerif'in korumalarından birinin de bulunduğu 6 Filistinliyi gözaltına aldığını söyledi.- Rahmet Kapısı bölgesinde bir kişi İsrail bayrağı açtıBazı fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa içinde Talmudik ayinler düzenlemeye kalkıştığını ifade eden söz konusu yetkili, Harem-i Şerif'in Rahmet Kapısı bölgesinde de bir Yahudi'nin İsrail bayrağı açtığını ve polisin çok küçük bir müdahaleyle bayrağı gizlemesi talebinde bulunduğunu aktardı.Fanatik Yahudilerin zaman zaman Mescid-i Aksa'ya düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.Fanatik Yahudiler, Süleyman Mabedi'nin MÖ 586 ve MS 70 yıllarında iki kez yıkılışının yıl dönümü olarak kabul edilen Tişa BeAv olarak isimlendirilen yas ve oruç günü dolayısıyla "Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme" çağrıları yapmıştı.Yahudi cemaatleri, Harem-i Şerif'e düzenlenen baskınlara katılan oruçlu Yahudilerin, sıcak hava nedeniyle su içebileceği yönünde teşvik edici fetvalar da vermişti.Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin ise 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı öncesi fanatik Yahudiler tarafından yapılan Mescid-i Aksa'ya baskın çağrılarının tehlikesine karşı uyarıda bulunmuştu.- Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyorMescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak nitelendiriyor.İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.