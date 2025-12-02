Habertürk
        Yüzlerce kilo et ürünü boş araziye atıldı | Son dakika haberleri

        Yüzlerce kilo et ürünü boş araziye atıldı

        Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından boş bir araziye atılmış çok miktarda sucuk, kavurma ve salam bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 23:48 Güncelleme: 02.12.2025 - 23:48
        Yüzlerce kilo et ürünü boş araziye atıldı
        İHA'nın haberine göre; Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan boş bir araziye kimler tarafından ve ne amaçla bırakıldığı belirlenemeyen et ürünleri, bölgeden geçen bir vatandaş tarafından fark edildi.

        Çok sayıda sucuk, kavurma ve salamın gelişigüzel şekilde atıldığını gören vatandaş, durumu cep telefonuyla kaydederek yetkili kurumlara ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine bölgeye ekiplerin yönlendirildiği, ürünlerin kimler tarafından bırakıldığının tespiti için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

