Havacılık sektörünün hızla büyüdüğü ve yerli helikopter de dahil birçok önemli projeye imza atıldığı Türkiye'de şirketler, 2019 yılında da çok sayıda personel alacak.



Kamu ve özel kuruluşların birçok pozisyon için personel alım ilanları veriliyor. THY'nin uçuş ekibi için yeni yılda 2 bin 600 personel alması bekleniyor. İstanbul Havalimanı ile birlikte, filosuna yeni uçaklar katacak olan THY'nin 2019 yılında yaklaşık 1,000 pilot ve 1,600 de kabin görevlisi alması planlanıyor. THY'nin şu an başvuralara açık 11 ilanı var.



Pegasus Havayolları'nın da işe alımlarla ilgili ilanları yayınlanıyor. Bunun yanı sıra, İstanbul Havalimanı için iş ilanlarında da önemli artışlar dikkat çekiyor. Hürkuş gibi birbirinden önemli projelere imza atan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) ise 2019 yılında 1,000 mühendis alması bekleniyor.

Tecrübesiz II.Pilot AdaylarıKaptan Pilot Geniş Gövde (B787)

Tecrübeli II. Pilot Geniş Gövde (A350)



Kaptan Pilot Geniş Gövde (A350)



Simülatör Uçuş Öğretmeni



Tecrübeli II. Pilot Geniş Gövde (B777, A330, A340)



Tecrübeli II. Pilot Dar Gövde (B737, A320)



Tipi Olan Tecrübesiz II. Pilot (B737, A320)



Kaptan Pilot Dar Gövde (B737, A320)



Kaptan Pilot Geniş Gövde (B777, A330, A340)



Tecrübeli II. Pilot Geniş Gövde (B787)

Pilot adayıKabin memuru (ikinci dil-Antalya)Kabin memuru (Rusça)Kıdemli sistem uzmanıUçak sistemleri mühendisiEngelli ofisler destek elemanıUçak performans mühendisiHazine ekip lideriFlight dispatcherKıdemli işe alım uzmanı

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) aradığı pozisyonlar şöyle:



Deneysel Aerodinamik Mühendisi



Özel (RMST) Sistem Mühendisi



Engelli Personel (Mühendis, Uzman)



Engelli Personel (Teknisyen)



Sistem Emniyet Mühendisi



Sistem Mühendisi



Sistem Konfigürasyon Mühendisi

Yer ve Destek Sistemleri Şefliği Maliyet Tahmin Mühendisi



Uydu Haberleşme Görev Yükü Mühendisi



Yük Mühendisi



Ağırlık ve Denge Mühendisi



Aeroelastik Mühendisi



Aerodinamik Mühendisi



Donanım Tasarım Mühendisi



Aviyonik Yazılım Geliştirme Mühendisi



Aviyonik Yazılım Doğrulama Mühendisi

Sistem MühendisiSİstem Emniyet MühendisiAerodinamik Tasarım MühendisiUçuş Mekaniği MühendisiUçuş Performans MühendisiUçuş Kontrol Algoritma Tasarım Mühendisi

İtki Yakıt Sistemi Tasarım Mühendisi



Yapısal Tasarım Mühendisi



Yapısal Analiz Mühendisi



Uçak Sistemleri Tasarım Mühendisi



Aviyonik Sistemler Tasarım Mühendisi



Elektrik Sistemi Tasarım Mühendisi



Silah Sistemleri Tasarım Mühendisi



Elektronik Harp Sistemleri Tasarım Mühendisi

Uydu Sistem Mühendisi



Uydu Görev Yükü Mühendisi

Uydu Yapısal Tasarım Mühendisi



Uydu Yapısal Analiz Mühendisi

Uydu Isıl Kontrol Sistemleri Mühendisi



Uydu Aviyonik Sistem Mühendisi

Uydu Elektrik Sistem Mühendisi



Uydu Kablolama Tasarım Mühendisi



Uydu Yörünge ve Yönelim Belirleme ve Kontrol Mühendisi



Uydu Modelleme ve Simülasyon Mühendisi



Uydu EMC ve RF Tasarım Mühendisi

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