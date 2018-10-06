SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Rumkale
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Yüzlerce sporcu Gaziantep'teki tarihi Rumkale'de yarıştı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali, başladı. Gazianteplilere adrenali yüksek bir hafta sonu yaşatan festivalde, renkli görüntüler yaşandı. Türkiye’nin en yaşlı kadın yüzücü Fatma Nazan Göğen ile en yaşlı erkek yüzücü Levent Aksüt şeref konuğu olduğu festivale 5 kilometre açık su yüzme yarışmasıyla dragon bot yarışmasına 800 sporcu katıldı

06.10.2018 - 15:48 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Gaziantep'te tarihi Rumkale’nin ev sahipliğindeki uluslararası su sporları festivali; aksiyon, adrenalin ve su sporlarına tutkulu gençlerin vazgeçilmez adresi oldu. Ulusal ve yerel basının yoğun ilgi gösterdiği festivalle, Fırat’ın incisi Rumkale, gündeme oturdu.

ŞAHİN: TÜRKİYE’NİN YENİ BODRUM’U RUMKALE

2. Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali’nin açışını yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Rumkale bizim açımızdan çok önemli bir yerdir. Burada büyük bir medeniyetin ve kültürün altyapısı var. Abudülhamit Han 1800’li yıllarda buraya özel fotoğrafçısını gönderiyor, buranın fotoğraflanmasını istiyor. Bizler çok zaman kaybettik, çok hızlı hareket ederek Fırat’ın bu güzelliğini tüm dünyaya duyurmamız gerekiyor. Yerelden evrensele, gelenekten geleceğe artık herkes Fırat’a gelecek Bodrum’a giden kim varsa Fırat’a davet ediyoruz. Türkiye’nin yeni Bodrum’u Rumkale diyorum" dedi.

"FIRAT’I TELEFERİKLE İZLEYECEĞİZ"

Şahin sözlerini şöyle sürdürdü: "Rumkale’nin üzerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kalenin restorasyonları tamamlandı. Kaleye ulaşımı kolaylaştırmamız lazım, bunun için de iki hat arasında teleferik projesi üzerine çalıştık. Seyir tepesiyle restorasyonu bitmiş binalarla kalenin üzerindeki yaşamı eski haline dönüştürüyoruz. Kalenin 4 kapısı, bir camisi, bir manastırı var, hamamıyla yaşam alanıyla büyük bir yaşam var. Bizim muradımız Rumkale’yi yeniden yaşatmaktır. Kültür Bakanlığı'nın restorasyonunu tamamladığı yerleri Büyükşehir olarak biz alacağız. Önümüzdeki sene seyir tepesiyle 1.5 milyon metrekare yeşil alanıyla kaleye gitmeyi kolaylaştırarak, Fırat’ı teleferikle izleyeceğiz. Daha önce kalede ne varsa o unsurları yaşatacağız, canlandıracağız, geçmişten aldığımızla ilhamla geleceğe emin adımlarla yürüyoruz."

"KİMLİKLİ ŞEHİRLER YÜKSELEN BİR DEĞERDİR"

Şahin sözlerini şöyle tamamladı: "Bu bir takım çalışması, arkadaşlarımla şehirle birlikte kentteki medeniyeti açığa çıkardık. Dünyanın en eski 20 medeniyetinden birisiyiz. Burada; Roma, Hitit, Osmanlı, Selçuklu ve İslam medeniyeti var. Kendi sınırlarımız içinde bütün mahalli dokuyu yeniden canlandırıyoruz. Bunlara ‘harabe’ diye bakmadık, yüzüne dönük bakmadığımız kayıp yılları telafi ediyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde artık kültürel belediyecilikle beraber gönül belediyeciliği, kimlikli şehirler yükselen bir değerdir. Bunun ötesinde hepsi birleştiğinde bir şehir ekonomisine dönüşür. Bugün burada yüzlerce milli sporcumuz var. Boğaziçi’nde yüzen tüm yüzücüler burada. Fırat’ın güzelliğini gören herkes buraya yeniden gelmek istiyor, Gaziantep Üniversitesi'yle birlikte Rumkale’de Su Altı Arkeoloji Enstitüsü üzerine çalışıyoruz. Bodrum’da olan her şeyi Fırat’a istiyoruz.”

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X