Gaziantep'te tarihi Rumkale’nin ev sahipliğindeki uluslararası su sporları festivali; aksiyon, adrenalin ve su sporlarına tutkulu gençlerin vazgeçilmez adresi oldu. Ulusal ve yerel basının yoğun ilgi gösterdiği festivalle, Fırat’ın incisi Rumkale, gündeme oturdu.

ŞAHİN: TÜRKİYE’NİN YENİ BODRUM’U RUMKALE

2. Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali’nin açışını yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Rumkale bizim açımızdan çok önemli bir yerdir. Burada büyük bir medeniyetin ve kültürün altyapısı var. Abudülhamit Han 1800’li yıllarda buraya özel fotoğrafçısını gönderiyor, buranın fotoğraflanmasını istiyor. Bizler çok zaman kaybettik, çok hızlı hareket ederek Fırat’ın bu güzelliğini tüm dünyaya duyurmamız gerekiyor. Yerelden evrensele, gelenekten geleceğe artık herkes Fırat’a gelecek Bodrum’a giden kim varsa Fırat’a davet ediyoruz. Türkiye’nin yeni Bodrum’u Rumkale diyorum" dedi.

"FIRAT’I TELEFERİKLE İZLEYECEĞİZ"

Şahin sözlerini şöyle sürdürdü: "Rumkale’nin üzerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kalenin restorasyonları tamamlandı. Kaleye ulaşımı kolaylaştırmamız lazım, bunun için de iki hat arasında teleferik projesi üzerine çalıştık. Seyir tepesiyle restorasyonu bitmiş binalarla kalenin üzerindeki yaşamı eski haline dönüştürüyoruz. Kalenin 4 kapısı, bir camisi, bir manastırı var, hamamıyla yaşam alanıyla büyük bir yaşam var. Bizim muradımız Rumkale’yi yeniden yaşatmaktır. Kültür Bakanlığı'nın restorasyonunu tamamladığı yerleri Büyükşehir olarak biz alacağız. Önümüzdeki sene seyir tepesiyle 1.5 milyon metrekare yeşil alanıyla kaleye gitmeyi kolaylaştırarak, Fırat’ı teleferikle izleyeceğiz. Daha önce kalede ne varsa o unsurları yaşatacağız, canlandıracağız, geçmişten aldığımızla ilhamla geleceğe emin adımlarla yürüyoruz."

"KİMLİKLİ ŞEHİRLER YÜKSELEN BİR DEĞERDİR"

Şahin sözlerini şöyle tamamladı: "Bu bir takım çalışması, arkadaşlarımla şehirle birlikte kentteki medeniyeti açığa çıkardık. Dünyanın en eski 20 medeniyetinden birisiyiz. Burada; Roma, Hitit, Osmanlı, Selçuklu ve İslam medeniyeti var. Kendi sınırlarımız içinde bütün mahalli dokuyu yeniden canlandırıyoruz. Bunlara ‘harabe’ diye bakmadık, yüzüne dönük bakmadığımız kayıp yılları telafi ediyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde artık kültürel belediyecilikle beraber gönül belediyeciliği, kimlikli şehirler yükselen bir değerdir. Bunun ötesinde hepsi birleştiğinde bir şehir ekonomisine dönüşür. Bugün burada yüzlerce milli sporcumuz var. Boğaziçi’nde yüzen tüm yüzücüler burada. Fırat’ın güzelliğini gören herkes buraya yeniden gelmek istiyor, Gaziantep Üniversitesi'yle birlikte Rumkale’de Su Altı Arkeoloji Enstitüsü üzerine çalışıyoruz. Bodrum’da olan her şeyi Fırat’a istiyoruz.”

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