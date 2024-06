Z Kuşağı Dili ve Edebiyatı'na giriş: Z kuşağının çok sık kullandığı kelimeler

Stalklamak: Birini sosyal medyadan araştırmak, gizlice paylaşımlarına bakmak.

BAE (before anyone else): İngilizce anlamı "herkesten önce gelen kimse." Z kuşağı, erkek arkadaşından ya da kız arkadaşından daha önemli kişileri tanımlamak için kullanıyor.

Salty: İngilizce anlamı "tuzlu". Ama Z kuşağı bir şeyden rahatsız olduğunu, birine sinir olduğunu söylemek için kullanıyor.