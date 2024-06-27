Z Kuşağı Dili ve Edebiyatı'na giriş: Z kuşağının çok sık kullandığı kelimeler

GOAT (greatest of all time): Herhangi biri ve herhangi bir şeyi överken "Tüm zamanların en iyisi" demek için kullanılıyor.

Shiplemek: Birbirine yakışacağını düşündükleri iki ismi bir arada düşünmek. Geelde dizi ve film oyuncularına yapılıyor.

Red flag: İngilizce karşılığı 'kırmızı bayrak' ancak Z kuşağının kullandığı anlam bir durumda ya da bir kişide tasvip edilmeyen, tehlikeli bulunan, uzak durulmasına neden olacak şeyleri tanımlamak için kullanılır.