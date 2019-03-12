Zafer Çıka, bugün İzmir'de geçirdiği trafik kazası sonrası hastanede tedavi altına alındı. Gelen ilk bilgilere göre, usta oyuncu Demet Akbağ'ın eşi olan Zafer Çıka2nın durumu ciddiyetini koruyor. Demet Akbağ, kaza haberini alır almaz İzmir'e gitmek üzere yola çıktı. Peki Zafer Çıka kimdir?

ZAFER ÇIKA KİMDİR?

İzmir'de doğup büyüyen Zafer Çıka, Demet Akbağ ile uzun yıllardır birlikte. Uzun birlikteliği 19 Eylül 1999'da Milona'da evlenerek taçlandıran çiftin Ali isminde bir oğulları var. Ali Çıka 2000 yılında dünyaya geldi. Zafer Çıka 2014 yılında geçirdiği kalp kriziyle eşini ve sevenlerini korkutmuştu.

DEMET AKBAĞ KİMDİR?

Demet Akbağ, 23 Aralık 1959'da Benan ve Oktay İybar çiftinin üçüncü çocuğu olarak Denizli'de doğdu. Ailesi o tarihte ceza reisi olan dedesinin görevi nedeniyle Denizli'de bulunmaktaydı. Babası, gazeteci ve fotoğraf sanatçısıydı. Sedef ve Kemal adında iki kardeşi vardır. Anne ve babasının 13 yaşındayken ayrılması nedeniyle 1972'de anne ve anneannesiyle birlikte İstanbul'a taşındı.

İstanbul Kız Lisesi'nde başladığı lise öğrenimini anne ve babasının ayrılmasından sonra taşınmaları üzerine Erenköy Kız Lisesi'nde tamamladı. Liseden sonra 1982’de İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdi; okulu dört yılda tamamladı. 21 yaşında iken yaptığı ilk evliliği dört yıl sürdü. Demet Akbağ'ın Bodrumlu mimar Saim Arpat'la 1986'da yaptığı ikinci evlilik de sadece sekiz ay sürer.

Okulu bitirdikten sonra Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda amatör olarak başladığı oyunculuğu, 1980'li yıllarda Kent Oyuncuları, Hadi Çaman Yeditepe Oyuncuları, Devekuşu Kabare, Dormen Tiyatrosu ve Ortaoyuncular gibi tiyatro topluluklarında profesyonel olarak sürdürdü.

1987'de Magazin Gazetecileri Derneği tarafından "Yılın Televizyon Yıldızı" seçildi.

Üçüncü evliliğini 35 yaşında iken Zafer Çika ile yaptı, bu evlilikten 2000'de Ali adında bir oğlu oldu.

1993'te Tersine Dünya adlı filmdeki rolü ile Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülü aldı.

1995 yılında Yılmaz Erdoğan ile birlikte Bir Demet Tiyatro adlı TV dizisini hazırladı. Bu yapım yedi yıl boyunca yayınlandı. TV dizisinin yanı sıra dört yıl boyunca Beşiktaş'ta bir tiyatro salonunda sahnelenen Otogargara adlı oyunda rol aldı. Bu iki projenin sonucu olarak Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) kuruldu. BKM yapımı olan Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?, Bana Bir Şeyhler Oluyor ve Haybeden Gerçeküstü Aşk oyunları ve Ölümsüz Aşk dizisinde rol aldı.

Vizontele, Vizontele Tuuba, Organize İşler, Neredesin Firuze ve O... Çocukları sinema filmlerinde başrol oynadı. Vizontele ile Altın Portakal; Neredesin Firuze ile Sadri Alışık ve Siyad ödüllerini kazandı.