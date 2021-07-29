Zafer Olgun: Lige renk katacak, yeni zaferler, yeni hikayeler yazacağız

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor'un yönetim kurulu üyesi Zafer Olgun, yaptığı yazılı açıklamada, yeşil-beyazlı ekibin bu sezon 44 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazandığını hatırlattı.

Bunun haklı gurur ve heyecanını yaşadıklarını ifade eden Olgun, sezonun başlamasını sabırsızlıkla beklediklerini aktararak, "Süper Lig hayalimiz gerçek oldu. Lige renk katacak, yeni zaferler, yeni hikayeler yazacağız. Elde edeceğimiz başarılı sonuçlarla adımızdan söz ettireceğiz. Buna inanıyoruz. Çok heyecanlıyız elbette. İnşallah güzel bir sezon olur. Tüm çabamız bunun için." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini de dile getiren Olgun, kulübün mali yapısına uygun, kendilerine katkı sağlayacağına inandıkları isimleri kadroya kattıklarını vurguladı.