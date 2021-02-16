Zakkum'dan akustik seri 0:00 / 0:00

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YouTube kanalı, "Zakkumonline" üzerinden, kendi şarkılarını ve çalmaktan keyif aldığı cover şarkılarının akustik versiyonlarını yayınlamaya başlayan grup, şu ana kadar; "Hüzzam", "Dile Kolay Kalbe Değil", "Elveda", "Bir Ateşe Attın Beni", "Aynı Sen Aynı Ben Aynı Yer"i sevenleriyle buluşturdu.



Grup, Instagram hesapları üzerinden her hafta başka bir akustik videonun yayınlanacağının müjdesini verdi.