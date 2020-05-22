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'Duble I' bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı. Zakkum, 20 yıllık serüveninde kendi kitlesiyle oluşturduğu dilin alfabesine, 'Duble' albümünde yer alan otuz yeni şarkı ile hayat veriyor.



Şarkı sözlerinin Cem Senyücel'e, bestelerin ise Yusuf Demirkol'a ait olduğu 'Duble'nin kapak tasarımı, albümdeki otuz şarkıyı sembolize eden otuz ayrı ikonun işlenmesi ile oluşturuldu. 'Duble', daha önceki albümler gibi Ankara'da kaydedildi.



Duble ikilisinin, aşina olunan Zakkum tarzıyla; belli bir müzik türüne değil, müziğin ve duygunun kendisine yoğunlaştığını söyleyen grup, "Duble II"yi ise 19 Haziran'da yayınlayacaklarının haberini verdi.