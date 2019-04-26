1 | 49

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, ‘Haddinden Fazla’ albümünde Zakkum’un “Ben Ne Yangınlar Gördüm”şarkısını seslendiren Ebru Yaşar, Ankaralı grubun üyeleri Yusuf Demirkol ve Ali Emre Yılmaztürk’ü İstanbul’da ağırladı. Önceki akşam Etiler'deki bir mekanda ikiliyle bir araya gelen güzel şarkıcı Ebru Yaşar, çıkışta “Ankara’dan misafirlerim geldi. Şarkılar üzerine konuştuk” dedi. Muhabirlerin, “Yeni bir şarkı mı geliyor?” sorusuna Ebru Yaşar, “Olabilir, neden olmasın” diye konuştu.