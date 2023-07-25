Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ilk resmi maçında Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşı karşıya geliyor.

ZALGIRIS-GALATASARAY: 0-0

SAAT: 19.00

HAKEM: Luis Godinho

STAT: LFF Stadı

YAYIN: S Sport, S Sport +

Zalgiris: Gertmonas, Fofana, Pavelic, Gorobsov, Bopesu, Golubickas, Buff, Hnid, Vucur, Kendysh, Oyewusi.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan Kutlu, Oliveira, Yunus Akgün, Zaniolo, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz

Ligde 2022-2023 sezonunun zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden başlıyor. Galatasaray, ilk maçına deplasmanda Litvanya temsilci karşısında çıkıyor.

Karşılaşmanın rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

ZALGIRIS'İN 29. RESMİ MAÇI Galatasaray, bu sezonki ilk resmi maçına çıkarken ligi devam eden Zalgiris 28 resmi maç oynadı. REKLAM Başkent Vilnius temsilcisi, Litvanya liginde 23 müsabakada 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Zalgiris, Litvanya Süper Kupası ve Litvanya Kupası'nda ise 3 müsabakada 2 galibiyet, 1 yenilgi aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 1. ön eleme turunda başlayan Zalgiris, Kuzey Makedonya ekibi Struga'yı 0-0 ve 2-1'lik maçlarla eledi.

CİMBOM'UN AVRUPA'DAKİ 303. RANDEVUSU Galatasaray, Avrupa kupalarında 303. kez sahne alıyor. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 302 müsabakanın 106'sından galibiyetle ayrıldı. 115 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 81 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 401 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 448 gole engel olamadı.

DEVLER LİGİ ELEMELERİNDE 27. RANDEVU Galatasaray, Avrupa'nın 1 numaralı kupası elemelerinde 26 kez mücadele etti. Sarı-kırmızılı ekip 1993-1994 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde 26 kez çıktığı eleme maçlarında 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 61 gol atan Galatasaray, kalesinde 29 gol gördü. REKLAM Tarihinde 7'si doğrudan olmak üzere 16 kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden Galatasaray, 9 kez ön elemeyi geçme başarısı gösterdi.

1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme geçerek gruplara kalan sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında elemelerde takıldı. Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle: Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53 UEFA Şampiyonlar Ligi 116 28 29 59 112 197 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 26 17 6 3 61 29 Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 92 36 31 25 142 113 UEFA Süper Kupa 1 1 - - 2 1 Toplam 302 106 81 115 401 448 MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ Bugüne kadar Türk takımlarına rakip olduğu tek eşleşmeyi 1995/96 Kupa Galipleri Kupası'nda oynayan Zalgiris, evinde 2-2 berabere kaldığı Trabzonspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olarak elendi. Galatasaray ise kulüp tarihinde bir Litvanya takımıyla ilk kez karşılaşacak.

Deplasmanda oynadığı son altı Avrupa kupası maçını kaybetmeyen Galatasaray (2G 4B), daha uzun bir seriyi en son Eylül 2008-Kasım 2009 arasında yaşadı (10 maç). Son dört dış saha karşılaşmasında gol yemeyen sarı-kırmızılılar, bu alandaki en uzun serisini sürdürmek için sahaya çıkacak.

Avrupa kupalarının ön elemelerinde çıktığı son altı iç saha maçını kaybetmeyen Zalgiris (2G 4B), kulüp tarihinin en uzun serisini yaşıyor.

Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde çıktığı son üç maçı kaybeden Galatasaray, daha önceki 23 karşılaşmada mağlubiyet yaşamamıştı (17G 6B). Bu aşamadaki son iki eşleşmesinde elenmekten kurtulamayan sarı-kırmızılılar (vs Steaua & PSV), daha önceki 11 eleme turunda da yoluna devam etmişti.

Avrupa kupalarında çıktığı son sekiz çift ayaklı eleme turunun üçünde yoluna devam edebilen Zalgiris, bu üç eşleşmeyi de Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında oynadı (vs Struga, Malmö & Ballkani).