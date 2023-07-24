Zalgiris Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Zalgiris Galatasaray maçı hangi kanalda? - Futbol Haberleri

Zalgiris Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Zalgiris Galatasaray maçı hangi kanalda? - Futbol Haberleri

Süper Ligde 2022-2023 sezonunu zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden başlayacak.Bu sene ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek isteyen Galatasaray, Litvanya ekibi Zalgiris ile 2. ön eleme maçına çıkıyor. Peki,Zalgiris Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Zalgiris Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte, konuya dair detaylar...

Vilnius kentindeki LFF Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Ricardo Baixinho olacak. Zalgiris Galatasaray maçının Exxen platformu üzerinden yayınlanması bekleniyor.

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GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU MU?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yarın Litvanya ekibi Zalgiris ile deplasmanda yapacağı ilk maçın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı futbol takımında yeni transferler Angelino ile Halil Dervişoğlu kadroda yer aldı. Cedric Bakambu ile tedavisi süren Lucas Torreira ise kamp kadrosuna dahil edilmedi.