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Zamanın kurallarını yıkan sergi: Zaman Değişmeli

Pera Müzesi, yeni yıla, zaman kavramını sorgulamayı amaçlayan “Zaman Değişmeli” sergisi ile giriyor. Alistair Hicks küratörlüğünde hazırlanan sergi, sanatçılar Cao Fei, Nilbar Güreş ve Raqs Media Collective’in bugün pek çok sistem tarafından dayatılan zaman kavramına, alışılmışın dışındaki yaklaşımlarını ortaya koyuyor. Sergi, 13 Aralık 2018 - 17 Mart 2019 tarihleri arasında izleyiciyle buluşuyor

13.12.2018 - 14:30 | Güncelleme:

Pera Müzesi’nde yer alan, zaman kavramının yerleşik kurallarını yıkan, geleneksel zaman fikrine yeni perspektifler sunan “Zaman Değişmeli” sergisi, izleyiciyi, zamanı bir ölçü birimi olarak değil, bireylerin kendilerini anlamalarının bir yolu olarak değerlendirmeye çağırıyor.

Serginin küratörlüğünü, güncel sanat alanında tanınmış küratör ve yazar Alistair Hicks üstleniyor. Sergi, üç farklı coğrafyadan; Çin, Türkiye ve Hindistan’dan sanatçıların çizim, video, fotoğraf, yerleştirme ve yeni medya çalışmaları ile zaman kavramlarına dair bir düşünce alanı yaratıyor. Sergide yer alan sanatçılar ise Cao Fei, Nilbar Güreş ve Raqs Media Collective.

 “Zaman Değişmeli” sergisindeki sanatçıların, sadece dış dünyayı değil, kendimizle olan ilişkimizi de anlamamıza yardımcı olabilecek, zamana odaklanan işler ürettiklerini hatırlatan küratör Alistair Hicks, üçünün de, sınırlı zaman algısının prangalarından kurtulmak için hayata dair alternatif yollar önerdiklerini belirtiyor.

Hicks’e göre zaman, bu üç sanatçının en büyük düşmanı; bu noktada Nilbar Güreş eserleriyle eril zamanın düz çizgisini sorgularken; Cao Fei gerçek ve sanal gerçekliğin birbirine karıştığı bir dünyada bize zaman üzerinde daha fazla kontrol sahibi olma imkânı sunuyor. Raqs Media Collective ise, hafıza kavramını farklı deneyimlerle ilişkilendirdiği çalışmalarında, zamanı özgürlüğüne kavuşturuyor.

Sergiye eşlik eden yayın, küratör Alistair Hicks ve Raqs Media Collective’in makalelerini bir araya getiriyor. Küratör Alistair Hicks, sergi düzenlemesinin bir labirenti andırdığını ve bu labirentin, tıpkı zaman kavramı gibi bizleri yönlendirdiğini belirtiyor. Hicks, tasarıma yönelik şu açıklamalarda bulunuyor: “Genellikle sergi gezerken özgürce hareket edebilirsiniz ancak bu sergi kısmi bir labirent niteliğinde. Bu labirent, ayaklarınızın nereye gittiğini kontrol ediyor; yukarı baktığınızda Raqs Media Collective’in saatlerini ya da Nilbar Güreş’in etek totemini veya diğer sanat yapıtlarını görmenize imkan sağlıyor. Zaman için de durum aynı. Çoğumuz onun bizi kontrol altında tutmak için geliştirilmiş insan yapımı bir sistem olduğunu biliyoruz. Ancak kendimizi bilmez bir şekilde zamanın yolunu takip etmekten başka bir şey gelmiyor elimizden. Umudumuz sanatçıların size bir çıkış yolu göstermesi.”

Kontrol altında tutulan zaman algısını sorgulayan “Zaman Değişmeli” sergisi, 17 Mart 2019’a kadar Pera Müzesi’nde ziyaret edilebilir.

 

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