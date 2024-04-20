4. AYNI FİKRİ SAVUNMAK ZORUNDA OLMAMAK

Sağlıklı bir ilişki her zaman aynı fikirde olmak anlamına gelmez. Herkesin kendine ait bir hayat görüşü olabilir ve partnerinizle aynı fikirde olmak zorunda değilsiniz. Bununla birlikte uzun vadeli bir ilişkide, ikiniz de görüşlerinizin farklı olduğunu bildiğiniz ve bunu kabul ettiğiniz için tüm tartışmalar barışçıl bir şekilde çözülebilir.