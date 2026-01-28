Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Zamlı araç muayene fiyatları tablosu: Zamlı araba muayene fiyatı ne kadar oldu, araç muayenesi zorunlu mu?

        Zamlı araç muayene fiyatları tablosu: Zamlı araba muayene fiyatı ne kadar oldu?

        2026 yılına ilişkin yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olarak duyurulmasının ardından araç muayene ücretlerinde uygulanacak yeni tutarlar belli oldu. Güncellenen tarifeyle birlikte muayene bedelleri artış gösterirken, en düşük ücret 1.674 TL seviyesine yükseldi. Peki 2026 yılında araç sahiplerini hangi muayene ücretleri bekliyor? İşte zam sonrası güncel araç muayene fiyatları…

        Giriş: 28.01.2026 - 17:42 Güncelleme: 28.01.2026 - 17:42
        2026 yılına ait yüzde 25,49 oranındaki yeniden değerleme artışının açıklanmasının ardından araç muayene tarifesi güncellendi. Yeni düzenlemeyle birlikte otomobil başta olmak üzere otobüs, kamyon, traktör, motosiklet, çekici ve tanker gibi araç gruplarının muayene bedelleri de netlik kazandı. İşte, 2026 yılında uygulanacak zamlı araç muayene ücretlerine ilişkin detaylar

        2026 ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

        Karayollarındaki araçlar için zorunlu olan muayene ücretlerinin 2026'da ne kadar olacağı netleşti.

        2026 yılı için belirlenen yüzde 25.49 şeklindeki yeniden değerleme oranı muayene ücretlerinin artışında da etkili oldu.

        2026 ZAMLI ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ TABLOSU

        - Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklar: 3 bin 288 TL,

        - Otobüs, kamyon, çekici ve tanker 4 bin 446 TL,

        - Traktör (römorklu, römorksuz), motosiklet ve motorlu bisiklet 1. 674 TL.

        ARAÇ MUAYENESİ ZORUNLU MU?

        Araçların muayenesi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 34. maddesi gereğince zorunlu tutuluyor.

        Araç muayenesi, trafiğe çıkan motorlu ve motorsuz araçların teknik yeterliliklerinin muayene edilerek trafik ve yolcu güvenliğine uygun olup olmamasının tespit edilmesini kapsıyor.

        Otomobiller için ilk üç yaş ve sonrası her iki yılda bir muayene zorunlu tutuluyor.

        Diğer motorlu araçlar için ise ilk bir yaş ve sonrası yılda bir kez muayene yapılması gerekiyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
