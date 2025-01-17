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        Haberler Bilgi Ekonomi Zamlı emekli maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte SSK Bağ-Kur tahsis numarasına göre ödeme takvimi

        Emekli maaş zammı sorgulama 2025 Ocak: Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?

        En düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya yükseltilmesi içeren kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşına yüzde 15,75 zam yapılırken, SSK, BAĞ-KUR'lular emekli zammı hesabı yapmaya baladı. Emekli maaşları bilindiği gibi tahsis numarasına göre hesaplara yatırılmaktadır. Peki, "Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?" İşte 2025 tahsis numarasına göre 4A-4B-4C SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 20:02 Güncelleme: 17.01.2025 - 20:02
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        Emekli zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri güdemdeki yerini koruyor. Bilindiği gibi belirlenen zam oranı emeklinin kök maaşı üzerine yansıtılmaktadır. Yapılan zam oranı ile SSK, Bağ-Kur'lular 'Ne kadar emekli maaşı alırım?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Emekli maaşlarında zam oranları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, "Zamlı emekli maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" İşte emekli maaş zammı hesaplama tablosu...

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        2025 OCAK EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

        Emekli ve memur maaşları, yılda iki kez Ocak ve temmuz aylarında artış yaşıyor. Emekli ve memur zam oranı 6 aylık enflasyona göre hesaplanıyor.

        Aralık ayı enflasyon rakamları ile 6 aylık enflasyon oranı belli oldu. Böylece emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşti.

        Emekli zammı yüzde 15,75 olurken, memur zammı yüzde 11,54 oldu.

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        EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI MECLİS'TE

        En düşük emekli aylığının 2025 yılında 12 bin 500 liradan yüzde 15,75 oranında zamla 14 bin 469 liraya çıkarılmasını öngören düzenlemenin de yer aldığı kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

        Yasa teklifinin Meclis'ten geçmesi halinde asgari ücrette 750 lira olan işveren desteğinin 2025 yılında 1000 liraya çıkarılması bekleniyor.

        AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığından 3 milyon 900 bin kişinin yararlanacağını belirterek, maliyetin temmuz ayındaki 33 milyar liranın üzerinde olacağını söyledi.

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        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

        SSK ve Bağ-Kur'luların taban aylıkları 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseldi. Memur emeklisinin taban aylığı ise 19 bin 617 TL oldu.

        Ek ödeme dahil yüzde 15,75 oranında artırıldıktan sonra kök aylıkların 14.469 TL’nin altında kalması halinde aradaki fark hazine tarafından karşılanarak ödenecek.

        En düşük emekli aylığı zammı için kanun değişikliği yapılacak. Kanun değişikliğinin ocak ayındaki emekli aylığı ödemelerine yetişmemesi halinde ocak ayı farkları emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

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        4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        SSK ve Bağkur emeklileri, tahsis numarasının son hanesine göre ayın 17'si ile 26'sı arasında emekli maaşlarını alıyor.

        İşte tahsis numarasına göre 4A-4B-4C emekli maaşı ödeme günleri;

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

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        4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

        Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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        4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir.

        Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.

        Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

        Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

        Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

        Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

        Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

        Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

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        Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

        Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

        Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

        Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

        Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

        Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. Gününde

        Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler;

        Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

        Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

        Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

        Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

        Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. Gününde maaşlarını alırlar.

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        ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NASIL SORGULANIR?

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve hükümet tarafından açıklanan yeni zam oranlarıyla birlikte hem 4A-4B kapsamında olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem de 4C kapsamındaki memur emeklileri için önemli değişiklikler yapıldı.

        Memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı olarak ek ödeme tutarlarını da maaşlarına dahil ederek e-Devlet sistemi üzerinden güncel maaş bilgilerine ulaşabilecekler.

        EMEKLİ MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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