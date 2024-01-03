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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI ne zaman yatacak? 2024 Ocak zamlı emekli maaşı hangi ay alınacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? 2024 Ocak zamlı emekli maaşı hangi ay alınacak?

        Emekli maaş zammının belli olmasının ardından zamlı emekli maaşların ödeneceği tarih gündeme geldi. TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57 zam yapılacak. Zam oranlarının açıklanmasıyla gözler "Zamlı emekli maaşı ne zaman, hangi ay yatacak?" sorusuna çevrildi. İşte Ocak 2024 SSK - BAĞKUR zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 10:55 Güncelleme: 03.01.2024 - 10:55
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        1

        TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşti. Buna göre; SSk ve Bağ-Kur emekli aylığına yüzde 37.57 oranında zam yapılacak. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte 2024 Ocak zamlı emekli maaşının hesaba geçeceği tarih...

        2

        EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyonunu yüzde 2.93, yıllık enflasyonu da yüzde 64.77 olarak açıkladı. Temmuz – aralık dönemi enflasyonu yüzde 37.57 olarak gerçekleşti.

        Mevcut kanuna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 37.57 oranında artacak.

        3

        KÖK AYLIĞI 7500 TL’NİN ALTINDA OLANLAR

        Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; sigorta girişi 2008 sonrası olan emekli işçi, çiftçi ve esnafın kök aylığı önce 6 aylık enflasyon farkı olan yüzde 37.55 oranında artırılacak. Bu artış sonrasında 7.500 TL’nin altında kalanların aylığı 7.500 TL’ye tamamlanacak.

        En düşük işçi ve esnaf emekli aylıkları ne olacak?
        (TL) 2023 Temmuz Kök Aylık Temmuz - Aralık Ödenen Aylık Ocak 2024 Kök Aylık Ocak - Haziran Ödenecek Aylık
        SSK (2008 Öncesi) 7.616 7.616 10.478 10.478
        SSK (2008 Sonrası) 2.749 7.500 3.781 7.500
        SSK Tarım (2008 Sonrası) 2.063 7.500 2.837 7.500
        BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası) 2.929 7.500 4.029 7.500
        BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası) 2.315 7.500 3.185 7.500
        Ek ödeme dahil

        En düşük emekli aylıklarıyla ilgili önümüzdeki günlerde yeni bir düzenleme yapılması bekleniyor. Çalışmalarına ara veren TBMM’nin 16 Ocak’ta açılmasıyla birlikte yeni düzenlemenin yasalaştırılması öngörülüyor.

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        ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

        2024 ocak ayı emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Zamlı emekli maaşlarının 17 Ocak 2024 tarihinden itibaren hesaplara yatırılacağı ön görülüyor.

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        ZAMLI EMEKLİ MAAŞI HANGİ AY ALINACAK?

        İşte tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri;

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

        6

        4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

        Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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