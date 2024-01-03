Haberler Ekonomi Merak Edilenler ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI ne zaman yatacak? 2024 Ocak zamlı emekli maaşı hangi ay alınacak? - Merak Edilenler Haberleri

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? 2024 Ocak zamlı emekli maaşı hangi ay alınacak? Emekli maaş zammının belli olmasının ardından zamlı emekli maaşların ödeneceği tarih gündeme geldi. TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57 zam yapılacak. Zam oranlarının açıklanmasıyla gözler "Zamlı emekli maaşı ne zaman, hangi ay yatacak?" sorusuna çevrildi. İşte Ocak 2024 SSK - BAĞKUR zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri... Habertürk Giriş: 03.01.2024 - 10:55 Güncelleme: 03.01.2024 - 10:55 facebook

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TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşti. Buna göre; SSk ve Bağ-Kur emekli aylığına yüzde 37.57 oranında zam yapılacak. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte 2024 Ocak zamlı emekli maaşının hesaba geçeceği tarih...

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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyonunu yüzde 2.93, yıllık enflasyonu da yüzde 64.77 olarak açıkladı. Temmuz – aralık dönemi enflasyonu yüzde 37.57 olarak gerçekleşti. Mevcut kanuna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 37.57 oranında artacak.