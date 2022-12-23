Asgari ücret zammının belirlenmesinin ardından gözler evde bakım maaşı zammına çevrildi. 2023 asgari ücretin 8 bin 500 TL olarak belirlenmesinin ardından engelli maaşı, 65 yaş aylığı ve evde bakım parası güncelleniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i itibarıyla ödenen evde bakım maaşı ödemelerinin 2023 yılında ne kadar olacağı araştırmaları hız kazandı. İşte, 2023 yeni evde bakım maaşı hakkında merak edilenler...