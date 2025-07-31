SİGARA ZAMMI FİYATLARA YANSIDI

CB grubuna yapılan zam, 28 Temmuz 2025 Pazartesi gününden itibaren geçerli oldu. JTİ grubuna yapılan ikinci zam, 29 Temmuz 2025 Salı gününden itibaren geçerli oldu. BAT grubuna yapılan ikinci zam ise, 30 Temmuz 2025 Çarşamba gününden itibaren geçerli oldu.

Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi güncellendi.