Zara, 'Derin Aşk’ adını verdiği arabesk albüm serisinin üçüncüsüyle müzikseverlerle buluşuyor. Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle bugün satışa çıkan ‘Derin Aşk 3’ albümü 10 arabesk şarkıdan oluşuyor.

İstek üzerine serinin üçüncüsünü dinleyicilerin beğenisine sunan sanatçı, ‘Derin Aşk 3’te daha önce Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur, İbrahim Tatlıses, Kamuran Akkor, Gülden Karaböcek, Ferdi Özbeğen, Kibariye, Behiye Aksoy ve Ercan Turgut tarafından seslendirilen şarkıları kendine has tarzıyle yeniden yorumladı.

Yeni albümü için oldukça heyecanlı olan Zara, "Derin Aşk albüm serisi arabesk müziğin en sevilen eserlerinden oluşuyor. Daha önce yorumlanıp kabul görmüş bu eserleri okumak aslında çılgınlık. Ama okumamak da haksızlık olurdu’ şeklinde konuştu.

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