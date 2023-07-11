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        Zayıflama iğnelerine inceleme

        Zayıflama iğneleri, intihar düşüncesi doğurdukları şüphesiyle inceleme altına alındı

        Habertürk
        Giriş: 11.07.2023 - 10:28
        Zayıflama iğnelerine inceleme
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        Avrupa İlaç Ajansı (EMA), bazı zayıflama aşılarını, intiharla ilişkili düşüncelere yol açtığı şüphesiyle inceleme altına aldı. EMA, İzlanda'da da bu şekilde üç vakanın bildirilmesi sonrası söz konusu incelemeye başladı.

        İştah azaltıcı işlevleri de bulunan söz konusu ruhsatlı ilaçlar hakkında inceleme yapan EMA, benzer ilaçların incelenmesine gerek olup olmadığı konusunu da ele alacak.

        İncelemenin sonucunda ajansın açıklama yapması bekleniyor.

        İngiltere'de obeziteyle mücadele kapsamında kilo verdiren bir iğneye onay verilmiş ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, iğnenin obeziteyle mücadelede büyük umut vadettiğini açıklamıştı.

        Kilo verdirmeye yardımcı iğneler, iştahı bastırarak kişilerin tok hissetmesini sağlıyor ve kişilerin vücut ağırlığının yüzde 10’unu kaybetmesini sağladığı belirtiliyor. Ancak iğnenin bazı yan etkileri bulunuyor. Bunlar arasında baş dönmesi, bulantı, şişkinlik, gaz ve mide rahatsızlıkları bulunuyor. Ayrıca tedavi sonrası bazı kişilerin verdiği kiloları geri aldığı da belirtiliyor.

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