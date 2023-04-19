Zehra Bayır cinayetinde flaş gelişme! Cesedin video ve fotoğrafını çekmiş!

Ramazan Bayramı Arefe günü orucu var mı?

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DHA

Muğla'da olay, geçen yıl 24 Temmuz'da, Milas ilçesindeki Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Konya'dan Milas'a çalışmaya gelen Zehra Bayır (18), bir eğlence mekanında şarkı söylemeye başladı.

"TOPLU ÖDEME YAPACAĞIZ" DEDİLER DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre; işletme sahipleri, Bayır'a toplu para vereceklerini belirterek, hiç ödeme yapmadı. Bayır ile işletme sahipleri arasında tartışma çıktı.

BAŞINA SERT CİSİMLE VURUP HAVUZA ATTILAR Mekan sahiplerinden İlimder İlter. Bu sırada sert cisim ile başına vurulan Bayır, mekanın bahçesindeki havuza atıldı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Bayır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrası işletmenin ortakları İlimder İlter (24), Ömer İlter (45), garson Ünal Karakülah, Hatice K. (20), Taner K. (28) ve Milas Adliyesi'nde görevli katip Ahmet G. (42) gözaltına alındı.

İLTER KARDEŞLER TUTUKLANDI İlter kardeşler ile Karakülah tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturmanın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Tolga Yamalı, olaya ilişkin 65 sayfalık iddianame hazırladı.

"KOMŞU BARIŞ ABİ" DİYE KAYDETMİŞ Ömer İlter. İddianamede, İlimder İlter'in Zehra Bayır'ı cep telefonuna 'Komşu Barış abi' olarak kaydettiği belirtildi. İlter'in, Zehra ile yaptığı tüm yazışmaları telefonundan sildiğine de dikkat çekildi. İlter'in telefonunun galerisinde Bayır'nın sudan çıkartılmadan önce havuzda yatar vaziyette 5 saniyelik video kaydı ile 2 fotoğrafının olduğuna yer verildi.

KOLLUK KUVVETLERİNE OLAYI SONRA BİLDİRMİŞ İlimder İlter'in videoyu tek başına olduğu bir zamanda çektiğinin vurgulandığı iddianamede; saat 19.23'te mekan önünde araçların beklediği yerin fotoğrafını çektiği, mekan işletmecilerine ait 6 farklı aracın olay yerine geldiğinin anlaşıldığı, kolluk görevlilerine ait bir aracın olmadığı da belirtildi. İddianamede; olayın önce mekan çalışanlarına haber verildiği, kolluk görevlilerine durumun daha sonra bildirildiğine dikkat çekildi.

FOTOĞRAFLARI AĞABEYİNE GÖNDERMİŞ İddianamede; İlimder İlter'in Zehra'nın suda yüzüstü yatar vaziyetteyken çektiği fotoğrafları saat 20.15'te ağabeyi Ömer İlter'in telefonuna WhatsApp üzerinden gönderdiği de anlatıldı.