Zehra Güneş şampiyonluk kutlamasına damga vurdu! Başarılı voleybolcunun şık tarzına beğeni yağdı!

Sırbistan'ı 3-2 yenerek altın madalyayı alan Filenin Sultanları'nda Melissa Vargas 41 sayı ile karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Eda Erdem Dündar ve Zehra Güneş 15'er sayı ve Ebrar Karakurt da 13 sayı kaydetmişti.

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Henüz kendi sosyal medyasından kutlama anlarına dair paylaşım yapmayan Zehra Güneş'in, gece tercih ettiği kombini takım arkadaşı Hande Baladın'ın paylaşım yapmasıyla ortaya çıktı. Zehra Güneş kutlama için siyah mini bir etek üstüne saten bir siyah gömlek tercih etti.