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        Haberler Magazin Zehra Güneş şampiyonluk kutlamasına damga vurdu! Başarılı voleybolcunun şık tarzına beğeni yağdı!

        Zehra Güneş şampiyonluk kutlamasına damga vurdu! Başarılı voleybolcunun şık tarzına beğeni yağdı!

        Filenin Sultanları final maçında Sırbistan'ı yenerek tarihimizde ilk kez Avrupa Şampiyonu unvanını almıştı. Başarılı sporcular turnuvanın ardından ülkeye dönerek kutlamalara başladı. Takımın orta oyuncu pozisyonunda görev alan ismi Zehra Güneş'in Galataport'ta tercih ettiği kombini göz kamaştırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 11:12 Güncelleme: 06.09.2023 - 11:12
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        Avrupa Şampiyonluğu unvanını alarak ülkeye geri dönen A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız geçtiğimiz akşam Galataport'ta kutlama yaptı. Gece boyunca eğlenen Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş'in kombini sevenleri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

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        Sırbistan'ı 3-2 yenerek altın madalyayı alan Filenin Sultanları'nda Melissa Vargas 41 sayı ile karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Eda Erdem Dündar ve Zehra Güneş 15'er sayı ve Ebrar Karakurt da 13 sayı kaydetmişti.

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        Henüz kendi sosyal medyasından kutlama anlarına dair paylaşım yapmayan Zehra Güneş'in, gece tercih ettiği kombini takım arkadaşı Hande Baladın'ın paylaşım yapmasıyla ortaya çıktı. Zehra Güneş kutlama için siyah mini bir etek üstüne saten bir siyah gömlek tercih etti.

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        Hande Baladın, sosyal medya hesabından Galataport'ta gerçekleşen kutlamalara ait görüntüleri sevenlerinin beğenisine sundu. Baladın'ın Zehra Güneş ile çekildiği gönderisi takipçilerden tam not aldı.

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        İşte Zehra Güneş'in şampiyonluk kutlamasında tercih ettiği kombini...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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