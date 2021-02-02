Yılmaz, muhabirlere "Ayrılık konusunu sormayın. Gündemimde olmayan bir konu. Her iki taraf için de hayırlısı neyse o olsun. Barışma kesinlikle söz konusu olamaz. Bir kırgınlık yok, bir aldatma yok. Sevgi çerçevesinde aldığımız bir karar." dedi.