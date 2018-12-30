Hepimiz rekabetin üstesinden gelmek, kendimizi daha eksiksiz, entelektüel varlıklara dönüştürmek için uğraşıyoruz. Bu tüyolarla kendinizi daha akıllı varlıklar haline getirebilirsiniz.
SABAHLARI SU İÇİN!
Sabahları uyandığınızda su içmek harikalar yaratabilir. Bunlardan birinin de beyin gücünüze yardımcı olabileceğini biliyor muydunuz? En az iki bardak su içmelisiniz. Sonuçta, uyuduğunuzda vücudunuzdaki su eksiliyor.
O nedenle zihinsel gücünüzü artırmak için birkaç bardak sudan yardım alabilirsiniz. Uyanın ve kendinizi suyla yenileyin.
SİZDEN DAHA ZEKİ İNSANLARLA VAKİT GEÇİRİN
Sizden daha akıllı biri ile vakit geçirmek, şimdi olduğunuzdan daha akıllı olmanıza yardımcı olabilir. Sizden daha akıllı olan insanların etrafında olmak, farklı bir düzeyde düşünmenizi sağlayacaktır.
Birlikte olmak zafer yolunuzda ivme kazanmanıza yardımcı olur. Bu durum spor yapmaya benzer, eğer topa bile vuramayan birisiyle tenis oynuyorsanız bunun size hiç yardımı olmaz. Fakat sizden daha iyi bir oyuncu ile oynarsanız, oyununuzun iyileştirilmesine yardımcı olacaktır.
KİTAP OKUYUN!
Önceden olduğundan daha akıllı olmayı hedefliyorsanız, bir kitap kapın ve okumaya başlayın. Hem yeni bilgiler öğrenirsiniz hem de beyniniz egzersiz yapmaya başlar. Sıkıldıysanız ve ne yapacağını bilmiyorsanız bir kitap alarak beyninizdeki kasları çalıştırın.
VİDEO OYUNLARI OYNAMAK
İşte size hiç düşünmemiş olabileceğiniz küçük bir şey... Video oyunları sizi daha akıllı yapabilir. TV izlemek yerine, video oyunları oynamayı deneyin. Bir dahaki sefere televizyon seyretmeyi düşündüğünüzde oyun denetleyicisini elinize alın ve eğlenin!
YEŞİL ÇAY TÜKETİN!
Uyku saatiniz gelmeden önce kafeinli herhangi bir çay içmek akıllıca bir fikir değildir. Ancak belirli bir çay türü beyninizin sürecini artıracaktır. Yeşil çayın içindeki L-theanin, çalışırken daha üretken olmanızı sağlar. Daha üretken olmak için yeşil çay içmeyi deneyin.
PROGRAMLAMA DENEYİN
Programlama öğrenmek çok da kolay değildir ancak öğrenirseniz size büyük bir ödül gelir. Programlamayla elde ettiğiniz ödül, sahip olduğunuz beyin gücünü artırmak olacaktır. Ayrıca bunu CV'nize de ekleyebilirsiniz, bu durum başarınızda önemli bir faktör olabilir.
GÜN ORTASI UYKUSU
Gün ortası uykusu, henüz tamamlamış olduğunuz görevler için enerji toplamanıza yardımcı olur. Öğleden sonra yaklaşık 3'te akşam banyosu yapmak en iyisidir ve / veya spor salonunda egzersiz yaptıktan sonra... Deneyin ve verimliliğin sizi nereye götüreceğini görün!
ZEKA ARTIRAN YİYECEKLER NELERDİR?
Hepimiz zaman zaman daha zeki olmayı dilemişizdir. Uzmanlara göre; bunu bazı besinler ile gerçekleştirmek mümkün. Beyin gücünü destekleyen bazı şeyler var. İşte kişiyi olduğundan daha akıllı yapan o besinler...
Ceviz
Omega 3 yağ asidi bakımından en zengin besinlerden biridir ceviz. Bazı bilişsel hasarı tersine çevirmek de mümkün.
Her gün bir avuç ceviz yemenin, sağlık, kilo ve kalp üzerinde de olumlu etkisi vardır.
Pancar
Beyin fonksiyonu için ve tüm sinir sistemi için çok önemli olan B vitamini içerir.
B vitamini hafıza geliştirmeye yardımcı olabilir ve birçok kişi için doğal antidepresan bir tür olarak hizmet verebilir.
Kahve
Bir fincan kahve (80 miligram) içinde bulunan kafein miktarı beyin fonksiyonlarını geliştirir ve hem kısa hem de uzun süreli hafıza için oldukça yararlıdır.
Kahve ayrıca bilişsel sorunlar konusunda yüksek risk altında olan yaşlılar için özellikle yararlı olabilir.
Çilek
Çilekte bulunan besin ögeleri beyin hücrelerini besler. Böylece beyin sağlığını korurken ayrıca beyin fonksiyonlarını geliştirir.
Çilek, yaşa bağlı bilişsel ve motor becerilerin kaybını da geciktirir.
Fesleğen
"Beyni güçlendirmek" denildiğinde akla gelmeyen fesleğen, oldukça sağlıklıdır ve tıpta yıllardır kullanılmaktadır.
Bir bardak fesleğen çayı beyin fonksiyonlarını geliştirir. Ayrıca ruh hali ve hafıza için de fesleğenden yararlanılabilir.
Keten tohumu
Depresyon son yıllarda milyonlarca insan için büyük bir sorun haline geldi. Keten tohumu yemek, hem sağlıklı bir diyetin parçasıdır hem de depresyon mücadelesinde yararlı olabilir.
Brüksel lahanası
Sağlık için oldukça faydalı olan Brüksel lahanası yeni beyin hücrelerini korumak için de oldukça faydalıdır.
Ayrıca vücudun bağışıklık sistemi için çok yararlıdır.
Kıvırcık lahana
Harvard Tıp Okulu tarafından yapılan 13 binden fazla kadın ile yapılan çalışmaya göre; kıvırcık lahana, beynin yaşlanmasını yavaşlatan bir gıda olarak kabul edilir.
Kıvırcık lahana her yerde kolaylıkla büyüyebilen bir bitki olduğu için bahçenizde ve balkonuzda yetiştirebilirsiniz.
Acı biber
Yenildiğinde acı biber içindeki capsaicin maddesi, beyinde endorfin salgılanmasını sağlar. Endorfinin ise morfine benzer ağrı kesici etkisi vardır.
Ayrıca acı biberin beyin üzerinde olumlu etkileri olduğu bilinmektedir.
Hindistan cevizi yağı
Hindistan cevizi yağı beyin sağlığı için son derece faydalıdır. Yapılan çalışmalar hindistan cevizi yağının belleği geliştirerek, Alzheimer hastalarına faydası dokunduğunu göstermiştir.
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