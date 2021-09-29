Zekeriya Öz ile Ekrem Dumanlı’nın mal varlıklarına el konuldu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / İHA

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada dosyası ayrılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 13 firari sanığın yargılanmasına devam edildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davadan dosyası ayrılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve eski savcı Zekeriya Öz’ün de aralarında bulunduğu 13 firari sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada bazı sanık avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı, firari sanıklar Zekeriya Öz ile Ekrem Dumanlı’nın kaçak sayılma şartları oluştuğunu ve bu nedenle celse arasında mal varlıklarına el konulduğunu kaydetti.

Duruşmaya katılmayarak mazeret dilekçesi sunan avukatların mazeretini kabul eden mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.