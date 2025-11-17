Habertürk
Habertürk
        Zeki Çelik: Çok zor bir karşılaşma olacak

        Zeki Çelik: Çok zor bir karşılaşma olacak

        2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda İspanya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılarda Zeki Çelik, mücadele öncesi konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2025 - 22:11 Güncelleme: 17.11.2025 - 22:11
        "Çok zor bir karşılaşma olacak"
        2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında İspanya ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımımız'da Zeki Çelik, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

        "ÇOK ZOR BİR KARŞILAŞMA OLACAK"

        Yarın çok zor bir karşılaşma olacak. Play-off'tan önce İspanya karşısında iyi bir sonuç alarak oraya odaklanmış bir şekilde gitmek istiyoruz.

        "NEDEN OLMASIN?"

        Hedefimiz her zaman Dünya Kupası'na direkt katılabilmek ama grubumuzda böyle rakipler olabiliyor. İspanya karşısında ilk maçta da iyi bir sonuç almak istemiştik ama olmadı. Bir önceki turnuvaya da play-off'tan gitmiştik. Neden olmasın?

