Zeki Demirkubuz 7 yıl sonra dönüyor
Zeki Demirkubuz, 7 yıl sonra 'Hayat' ile dönüyor. Filmde başrolleri Miray Daner, Burak Dakak, Doğu Demirkol ve Melis Birkan paylaştı
Zeki Demirkubuz, 8 yıl sonra 'Hayat' ile dönmeye hazırlanıyor.
Türk sinemasının en çok ödül kazanan yönetmenlerinden biri olan Zeki Demirkubuz, en son 2016'da 'Kor'u çekmişti.
Gösterime 1 Aralık'ta girecek olan 'Hayat'ta başrolleri; Miray Daner, Burak Dakak, Doğu Demirkol ve Melis Birkan paylaştı.
'Hayat'; kendisine dikte edilen hayatı reddederek evinden kaçan genç kız, onu aramaya koyulan annesi ve nişanlısının hikâyesini anlatıyor.
Zeki Demirkubuz Filmleri
• C Blok (1994)
• Masumiyet (1997)
• Üçüncü Sayfa (1999)
• İtiraf (2001)7
• Yazgı (2011)
• Bekleme Odası (2003)
• Kader (2006)
• Kıskanmak (2009)
• Yeraltı (2012)
• Bulantı (2015)
• Kor (2016)