Zeki Müren'e yapay zekâlı doğum günü filmi

Türk Eğitim Vakfı (TEV), bağışçısı Zeki Müren’i doğum günü olan 6 Aralık’ta, özel bir filmle andı. Yapay zekâ teknolojisi ile hazırlanan film, 'Sanat Güneşi'nin gençlerin geleceğine bıraktığı kalıcı ışığı anlatıyor.

'Doğdu Güneşimiz' başlıklı film boyunca Zeki Müren’le özdeşleşen 'Gözlerin Doğuyor Gecelerime' şarkısı eşlik ediyor.

Zeki Müren, henüz hayattayken mal varlığının yarısını Türk Eğitim Vakfı’na bağışladı. Sanatçının vefatından sonra kurulan TEV Zeki Müren Burs Fonu, bugüne dek 4 bini aşkın burs imkânı sağladı. Bu fondan desteklenen öğrencilerin önemli bir bölümü eğitim yaşamlarını başarıyla tamamlayarak alanlarında yetkin profesyoneller haline geldi.