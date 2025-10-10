Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler

        Zeki Müren filmine yasak

        Zeki Müren'in biyografik filminin tanıtımına merhum şarkıcının mirasçıları olan Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ile Türk Eğitim Vakfı'nın açtığı dava sonrasında yasak getirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2025 - 08:45 Güncelleme: 10.10.2025 - 08:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zeki Müren filmine yasak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Geçtiğimiz yıl yapımcı Mustafa Uslu, 1996'da vefat eden Türk Sanat Müziği'nin 'Sanat Güneşi' Zeki Müren'in hayatını beyazperdeye taşıyacağını duyurmuştu. Ancak merhum şarkıcının yasal mirasçıları olan Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ile Türk Eğitim Vakfı filmin çekimine karşı çıkmıştı.

        Yapımcı Uslu'nun hazırladığı tanıtım filmini çeşitli festivallerde gösterime sunması üzerine, iki vakıf, hukuki yollara başvurarak dava açtı. Mahkeme, vakıfların şikâyetini haklı bularak Zeki Müren filminin tanıtım filminin gösterilmesini yasakladı.

        Mahkeme kararı, sadece gösterim yasağıyla kalmadı. Aynı zamanda tanıtım filminin bulunduğu flaş belleğin mahkeme kasasında muhafaza edilmesine hükmedildi. Ayrıca, davaya atanacak bilirkişinin tanıtım filmini incelemesi ve içeriğin Zeki Müren'in hayatıyla ilgili olup olmadığını belirlemesi kararlaştırıldı.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Zeki Müren
        #Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı
        #Türk Eğitim Vakfı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ateşkes sağlandı: Şimdi ne olacak?
        Ateşkes sağlandı: Şimdi ne olacak?
        Çalışmadan emeklilik
        Çalışmadan emeklilik
        TIR karşı şeride geçti... Bir aile yok oldu!
        TIR karşı şeride geçti... Bir aile yok oldu!
        Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Otelde doğum yapıp bebeğini terasta bıraktı
        Otelde doğum yapıp bebeğini terasta bıraktı
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Çocuğunuz ne kadar uykuya ihtiyaç duyuyor?
        Çocuğunuz ne kadar uykuya ihtiyaç duyuyor?
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        3 milletvekili Türkiye'ye döndü
        3 milletvekili Türkiye'ye döndü
        Trump: Esirler pazartesi ya da salı serbest kalacak
        Trump: Esirler pazartesi ya da salı serbest kalacak
        "Kalıcı ateşkesi ilan ediyoruz"
        "Kalıcı ateşkesi ilan ediyoruz"
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Görev gücüne dair müzakere yürütüldü
        Görev gücüne dair müzakere yürütüldü
        Bakan Fidan: 1. aşamada 4 hedef var
        Bakan Fidan: 1. aşamada 4 hedef var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Abraham'dan son 6 yılın en iyi başlangıcı!
        Abraham'dan son 6 yılın en iyi başlangıcı!
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu