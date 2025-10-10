Zeki Müren filmine yasak

Geçtiğimiz yıl yapımcı Mustafa Uslu, 1996'da vefat eden Türk Sanat Müziği'nin 'Sanat Güneşi' Zeki Müren'in hayatını beyazperdeye taşıyacağını duyurmuştu. Ancak merhum şarkıcının yasal mirasçıları olan Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ile Türk Eğitim Vakfı filmin çekimine karşı çıkmıştı.

Yapımcı Uslu'nun hazırladığı tanıtım filmini çeşitli festivallerde gösterime sunması üzerine, iki vakıf, hukuki yollara başvurarak dava açtı. Mahkeme, vakıfların şikâyetini haklı bularak Zeki Müren filminin tanıtım filminin gösterilmesini yasakladı.

Mahkeme kararı, sadece gösterim yasağıyla kalmadı. Aynı zamanda tanıtım filminin bulunduğu flaş belleğin mahkeme kasasında muhafaza edilmesine hükmedildi. Ayrıca, davaya atanacak bilirkişinin tanıtım filmini incelemesi ve içeriğin Zeki Müren'in hayatıyla ilgili olup olmadığını belirlemesi kararlaştırıldı.