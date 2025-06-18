Zelenskiy, 40 milyar dolarlık destek istedi

Ukrayna Devlet Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Zelenskiy, Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen "Güçlü ve egemen bir Ukrayna" konulu oturumda konuştu.

Rus ordusunun 17 Haziran'da sabaha karşı ülkesine en yoğun hava saldırılardan birini düzenlediğini kaydeden Zelenskiy, saldırılarda 440 insansız hava aracı (İHA) ve 32 farklı tipten füze kullandığını söyledi.

"Şimdilik 131 kişinin yaralandığı biliniyor. 15 kişi öldü." ifadesini kullanan Zelenskiy, ölenler arasında bir ABD vatandaşının da olduğunu belirtti.

Zelenskiy, "Şimdilik tüm ayrıntıları açıklığa kavuşturuyoruz." diye konuştu.

"DAHA FAZLA HAVA SAVUNMA SİSTEMİNE İHTİYAÇ VAR"

Rus saldırılarını etkili bir şekilde önlemek için daha fazla hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduklarını ifade eden Zelenskiy, ayrıca Ukrayna'da da bu sistemlerin üretilmesi gerektiğini kaydetti.

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Rusya'nın İran ile askeri alanda işbirliği yaptığını, İran'ın ürettiği "Şahed" tipi İHA'ları Kuzey Kore'ye de gönderdiğini savunan Zelenskiy, sadece Ukrayna'nın değil G7 ülkelerinin de savunma imkanlarının artırılması gerektiğine dikkati çekti.

Zelenskiy, "ABD Başkanı (Donald Trump) şimdi Rusya'ya yeterince baskı yapmasa bile, gerçek şu ki ABD hala en geniş küresel çıkarlara ve en fazla sayıda müttefike sahip. Hepsinin güçlü korumaya ihtiyacı olacak." dedi.