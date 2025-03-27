Zelenskiy: ABD şartları sürekli değiştiriyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Paris'te 31 ülkenin katılımıyla düzenlenen Ukrayna konulu zirve sonrasında açıklamalarda bulundu.

ABD-Ukrayna ilişkilerini etkilemeye devam eden kıymetli madenler anlaşmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Zelenskiy, ABD'nin anlaşmanın şartlarını sürekli değiştirdiğini ifade ederken, Washington'ın Kiev'in anlaşmaya karşı olduğunu düşünmemesini istedi.

Zelenskiy diğer yandan Rusya ile yürütülen barış müzakerelerine de değindi.

Ukrayna'nın barış müzakerelerinde daha güçlü bir pozisyonda olması için ABD'den desteğini işaret eden Ukraynalı lider, Rusya'nın tam ateşkesi reddetmesi hâlinde ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırım uygulaması gerektiğini dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'in ev sahipliğinde düzenlenen Ukrayna konulu liderler zirvesinin ardından, barış durumunda bu ülkede bazı stratejik noktalara, Rusya'ya karşı caydırıcı olacak Avrupa güvence güçleri gönderilebileceğini ancak bu konuda devletler arasında fikir birliği olmadığını söyledi.

Macron, Elysee Sarayı'nda gerçekleştirilen ve Ukrayna'ya destek taahhüdünde bulunan "Gönüllüler Koalisyonu"nu üçüncü kez bir araya getiren liderler zirvesinin ardından basın açıklaması yaptı.

Bugünkü zirvede AB temsilcileri ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin yanı sıra 31 ülke lideri ve temsilcisinin yer aldığını belirten Macron, zirvenin amacının kalıcı ve adil bir barışın sağlanması olduğunu ifade etti.

Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın üzerinden geçen 3 yılın ardından "bir dönüm noktasında" olduklarını vurguladı.

Macron, Paris'te yapılan "Gönüllüler Koalisyonu" zirvesinde Avrupalı ülkelerin "güç yoluyla barışı inşa etmek için birlik olmayı sürdürmeyi" taahhüt ettiğini ve amaçlarının "barışı kazanmak" olduğunu belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'nın attığı barış adımına karşılık vermemesini ve saldırılarını sürdürmesini eleştiren Macron, Ukrayna'nın, Cidde'deki görüşmelerin ardından 30 günlük ateşkesi koşulsuz kabul ettiğini ancak Rusya tarafından ateşkes önerisine "hiçbir cevap" alınamadığını dile getirdi.

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Zirvede, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların barış sağlanana kadar kaldırılmaması yönünde tüm ülkelerin mutabık kaldığını belirten Macron, ayrıca zirveye katılan ülkelerin Fransa ve İngiltere'ye Gönüllüler Koalisyonu'nun yürüteceği faaliyetlere ve planlamalara liderlik etme yetkisi verdiğini söyledi.