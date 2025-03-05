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        Haberler Dünya Zelenskiy: Barış için aşamalı plan hazırlıyoruz | Dış Haberler

        Zelenskiy: Barış için aşamalı plan hazırlıyoruz

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Slovenya Başbakanı Robert Golob ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Zelenskiy, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada aşamalı bir barış planı hazırladıklarını belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 19:04 Güncelleme: 05.03.2025 - 19:04
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        Zelenskiy: Barış için aşamalı plan hazırlıyoruz
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Slovenya Başbakanı Robert Golob ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Zelenskiy, telefon görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, barış konusunda atacakları adımlara da yer verdi.

        Barış için aşamalı bir plan hazırladıklarını belirten Zelenskiy, hızlı bir çalışma yürüttüklerini ve yakında planın hazır olacağını duyurdu.

        Zelenskiy ayrıca barışın sağlanması için Avrupa ile benzer görüşlere sahip olduğunu belirtirken, her zaman olduğu gibi güvenlik garantilerinin önemine değindi.

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