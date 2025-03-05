Zelenskiy: Barış için aşamalı plan hazırlıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Slovenya Başbakanı Robert Golob ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Zelenskiy, telefon görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, barış konusunda atacakları adımlara da yer verdi.

Barış için aşamalı bir plan hazırladıklarını belirten Zelenskiy, hızlı bir çalışma yürüttüklerini ve yakında planın hazır olacağını duyurdu.

Zelenskiy ayrıca barışın sağlanması için Avrupa ile benzer görüşlere sahip olduğunu belirtirken, her zaman olduğu gibi güvenlik garantilerinin önemine değindi.