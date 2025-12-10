Habertürk
        Zelenskiy: Bu hafta yeni haberler getirebilir

        Zelenskiy: Bu hafta yeni haberler getirebilir

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşı sona erdirmek için süren diplomata çabalara dair yaptığı açıklamada "Bu hafta, hepimiz için, kan dökülmesine son vermek için yeni haberler getirebilir." ifadelerini kullandı.

        Giriş: 10.12.2025 - 19:52 Güncelleme: 10.12.2025 - 19:52
        "Yeni haberler gelebilir"
        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, barış planı üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Bu hafta, hepimiz için, kan dökülmesine son vermek için yeni haberler getirebilir." ifadesini kullandı.

        Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için yoğun çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

        Savaştan sonra Ukrayna'nın ve ekonomisinin kalkınması için gereken konular hakkına bugün ABD tarafıyla bir görüşme yapılacağını aktaran Zelenskiy, "Ukrayna için her şey güvenilir ve onurlu olmalıdır." ifadesini kullandı.

        ABD'nin, savaşı sona erdirmek için önerdiği barış planı üzerindeki çalışmaları sürdürdüklerine işaret eden Zelenskiy, şunları kaydetti:

        "Aynı zamanda, savaşı sona erdirmenin parametrelerini belirleyebilecek temel bir belgenin 20 maddesi üzerinde çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Başkan (Donald) Trump'ın heyeti ve Avrupa'daki müttefiklerimizle yürüttüğümüz ortak çalışmanın ardından belgeyi yakın gelecekte ABD'ye ileteceğiz."

        Savaşın ardından Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlanması yönünde oluşturulan "İstekliler Koalisyonu" toplantısının yarın yapılacağını bildiren Zelenskiy, "Bu hafta, hepimiz için, kan dökülmesine son vermek için yeni haberler getirebilir." değerlendirmesinde bulundu.

        Zelenskiy, barışın sağlanması için Rusya'nın saldırılarını durdurma ve daha sonra Ukrayna'ya bir daha saldırmaması üzerinde çalıştıklarını belirtti.

