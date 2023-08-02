Zelenskiy, bu sonbaharda barış zirvesi yapılmasını umduğunu söyledi Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, bu sonbaharda bir Barış Zirvesi yapılabileceğini umduğunu ve bu hafta Suudi Arabistan'da yapılan görüşmelerin bu hedefe yönelik bir basamak olduğunu söyledi.

Habertürk Giriş: 02.08.2023 - 19:04 Güncelleme: 02.08.2023 - 19:04 facebook

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