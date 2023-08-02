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        Haberler Dünya Zelenskiy, bu sonbaharda barış zirvesi yapılmasını umduğunu söyledi

        Zelenskiy, bu sonbaharda barış zirvesi yapılmasını umduğunu söyledi

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, bu sonbaharda bir Barış Zirvesi yapılabileceğini umduğunu ve bu hafta Suudi Arabistan'da yapılan görüşmelerin bu hedefe yönelik bir basamak olduğunu söyledi.

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        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 19:04
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        Zelenskiy: Sonbaharda barış zirvesi yapılabilir
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        Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Suudi Arabistan'da yapılacak toplantı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

        Toplantı, 5 Ağustos'ta Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenecek. Ukrayna'daki son durum ele alınacak, barış için fikir alışverişinde bulunulacak.

        Zelenskiy, Ukraynalı diplomatlara yaptığı konuşmada Suudi Arabistan'da yapılacak toplantıda 40'a yakın ülkenin temsil edileceğini söyledi.

        "Zirvenin bu sonbaharda gerçekleşmesi için çalışıyoruz" dedi.

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Ukrayna barışı konulu Ulusal Güvenlik Danışmanları Toplantısı'na Türkiye adına katılacak.

        Toplantıya, NATO, AB Komisyonu ve AB Konseyi temsilcileri, Brezilya, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Ukrayna, Suudi Arabistan, Güney Afrika, İngiltere, ABD, Japonya, İsveç, Danimarka, Finlandiya'dan ulusal güvenlik danışmanları da katılacak.

        Fotoğraf: İHA

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