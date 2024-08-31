Zelenskiy, F-16 kazasının ardından Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı'nı görevden aldı

Ukrayna'nın Batılı müttefikleri tarafından bu ayın başlarında teslim edilen birkaç uçaktan biri olan ABD yapımı F-16'nın düşmesi ve pilotun hayatını kaybetmesinin ardından Zelenskiy hava kuvvetleri komutanını görevden aldı.

Zelenskiy, Korgeneral Mykola Oleshchuk'u görevden alma nedenini belirtmedi ancak 'tüm savaşçılarla ilgilenmek' gibi bir sorumluluğu olduğunu söyledi. Rus füzelerinin yaylım ateşi sırasında F-16 düşerken, saldırının ardından Ukrayna siyasetinde tartışmalar alevlendi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı da kazayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Ölen pilotun kimliğinin Aleksey ‘Moonfish’ Mes olduğu açıklanmıştı.