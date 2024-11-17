Zeljko Obradovic: Kim olduğumu herkes biliyor!

THY EuroLeague'in 10'uncu maç gününde Partizan, evinde Olimpia Milano'ya 81-88 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte EuroLeague'de evinde oynadığı son dört maçı kaybeden Partizan, 2001/02'den bu yana ilk kez üst üste dört iç saha karşılaşmasından mağlubiyetle ayrıldı.

"SORUN BEN DEĞİLİM"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Zeljko Obradovic, takımının liderlik sorunu yaşadığını "Oyunculardan nasıl liderlik alabiliriz? Nasıl oynamamız gerekiyor? Yeteri kadar özgüvenimiz var mı? Ben olduğunu düşünmüyorum. Önemli olan konsantrasyon, detaylara dikkat etmek ve agresif olmak. Ama şu ana kadar bunu yapamıyoruz. Şut yüzdelerimiz çok kötü, rezalet şut atıyoruz. Carlik Jones bu takımın lideri, özgürce oynamalı. Mücadele etmediğimizi söylemiyorum, tribünlerden inanılmaz bir destek aldık. Taraftarımıza bunun için teşekkür ediyorum. Mücadelemize devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz durumdan kurtulmanın başka bir yolu yok. Her gün oyuncularla konuşup cesaretlendirmeye çalışıyorum. Onlara güveniyorum." ifadelerini kullandı.