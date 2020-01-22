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Yönetmen koltuğunda Hilal Saral’ın oturduğu, senaryosunu ise başarılı senarist Sema Ergenekon’un kaleme aldığı 'Zemheri'de Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Lila Gürmen, Müfit Kayacan, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi oyuncular yer alıyor.

'Zemheri' bu akşam heyecan dolu 2. bölümüyle ekrana gelecek. Firuze, babasını kurtarmak için girdiği yolda aynı anda Ayaz’la da sınanacağını anladığı anda büyük bir şok yaşar. Ayaz da Firuze’yi karşısında görmeyi beklememektedir, aklında bir sürü soruyla onun karşısına çıkar. Bu hesaplaşma ikisi için de çok zorlu olacaktır.

Ertan bir yandan kazanın suçunu üzerinden atmak için hamlelerini büyütürken, bir yandan da Firuze’yi sınar. Berrak Ayaz’la gelecek planlarını netleştirmek niyetindedir ancak ailesinin önüne çıkardığı sorunlarla uğraşmak zorunda kalır. Aliye, Faruk’un izini sürüp onun nerede olduğunu anladığında, öğrendiği gerçek onun için büyük bir yıkım olur.

Firuze, babasını kurtaracak görüntülerin peşine düşer. Sonucunda ulaştığı gerçek kalbinin bir kez daha derinden yaralanmasına sebep olur. Üstelik Ayaz da Firuze’yle ilgili aklındaki sorularına cevap ararken yaşayacağı büyük acıdan habersizdir.

Zemheri, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Zemheri’nin 2. Bölüm Tanıtımları;