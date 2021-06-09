Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaPES DEDİRTTİ! Zengin kadınla evlilik hayali pahalıya mal oldu - Haberler
ABONE OL

Zengin kadınla evlilik vaadi ile dolandırılan adamın tüm hayalleri suya düştü

Dolandırıcılık olaylarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Son örnek ise 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Bulgaristan'da yaşadığını iddia eden bir kadın, 3 milyon lira ile Türkiye'ye yatırım yapacağı yalanıyla İstanbul'da yaşayan A.D.'yi tuzağa düşürdü. Zengin bir kadınla evlilik hayali kuran talihsiz adam toplam 10 bin 500 Euro parasını kaptırdı..

PES DEDİRTTİ! Zengin kadınla evlilik hayali pahalıya mal oldu - Haberler

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre İstanbul'da A.D. isimli bir vatandaş yaklaşık 2 ay önce sosyal medya üzerinden bir kadınla tanıştı. İddiaya göre Bulgaristan'da yaşadığını söyleyen kadın 260 bin Euro ile Türkiye'ye gelip iş kurmak istediğini söyleyerek A.D'den yardım istedi.


HERŞEY ZENGİN KADINLA EVLENME HAYALİYLE BAŞLADI

A.D. kadına parayı vücuduna sarıp gümrükten geçirme önerisinde bulundu. 'Zengin kadın buldum, evleneceğim' hayalleri kuran A.D. toplamda 10 bin 500 Euro dolandırıldığını çok sonra anladı ama iş işten geçmişti... A.D. olayla ilgili olarak şunları söyledi:
"Beni aradı. 'Bulgar sınırına girmek üzereyim mola verdik' dedi. Daha sonra tekrar arayarak 'Ben gümrükte yakalandım' diye konuştu. Gümrükteki yetkililerin yasal yollardan söz konusu parayı Türkiye'ye götüremeyeceğini söylediklerini ifade etti".

GÜMRÜKTE KENDİSİNE CEZA KESİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Söz konusu kadın A.D'yi tekrar arayarak gümrükte 2500 Euro ceza işlemi başlatıldığını ve bu parayı kendisine gönderdiği takdirde kurtulacağını ifade etti. A.D. bu miktarı karşısındaki kadına gönderdi; ancak kadın tekrar arayarak kesilen cezanın 2500 Euro olmadığını, 5000 bin Euro tuttuğunu ifade etti.

MİSAFİRHANEDE KALACAĞINI İDDİA ETTİ

Bunun üzerine A.D. bir kez daha 2500 Euro'yu göndermiş bulundu. Talihsiz adam konuşmasını şöyle sürdürdü: "Beni yeniden aradı. Orada misafirhanede kalacağını söyledi. Gecesi 30 Euro imiş, yol parasını da ekleyerek bu kez 350 Euro daha lazım olduğunu söyledi. Ben de talep ettiği miktarı gönderdim".


İŞ İŞTEN GEÇTİKTEN SONRA DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Dolandırıcı kadın sonu gelmeyen yalanlarla sürekli bir yenisini ekleyerek para talebinde bulundu. Toplamda 5300 Euro para gönderen A.D.'nin ödeyeceği fatura bununla da sınırlı kalmadı. Kadın A.D.'den 5000 bin Euro havale parası lazım olduğunu söyledi. Hastanede yatıyormuş gibi fotoğraf yollayan kadının talepleri bitmek bilmiyordu. Son kez A.D.'den 5000 bin Euro para talebinde bulundu ancak bu kez deniz bitmişti. A.D. dolandırıldığını anlayarak istenilen parayı göndermedi.

SAVCILIĞA BAŞVURDU

İddiaya göre tam 10 bin 500 Euro parasını kaptıran Demiral, şöyle konuştu: Bu miktarları bulamayacağımı söylememe rağmen beni o kadar inandırdı ki, arkadaşlarımdan istemek zorunda kaldım. Daha sonra beni arayarak parayı kapkaççılara kaptırdığını, hastanede tedavi altına alındığını ve polisin parasına el koyacağını söyledi. Üstelik hastanede yattığına dair bir de fotoğraf yolladı. Ne kadarı doğru ne kadarı kurgu bilemiyorum" Zengin kadınla evlenme hayalleri suya düşen A.D. dolandırıcılık iddiasıyla savcılığa başvurdu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AÖF sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2021? Bahar dönemi AÖF final sınav sonucu açıklanma tarihi...
GÜNDEMAÖF sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2021?
Sancaktepe'deki inşaat temeli adeta ölüm göletine dönüştü
GÜNDEMİnşaat değil ölüm havuzu
Son dakika haberi: Kızıyla eşine kaynar su dökmüştü! Cezası... - Haberler
GÜNDEMKaynar su dehşetinde mütalaa açıklandı!
KPSS son başvuru günü ne zaman? 2021 KPSS başvuruları ne zaman bitiyor, hangi gün? KPSS başvuru ekranı
GÜNDEMKPSS son başvuru günü ne zaman 2021?
Feci olay! 5 yaşındaki çocuğa yıldırım isabet etti - Haberler
GÜNDEMFeci olay! 5 yaşındaki çocuğa yıldırım isabet etti
Son dakika: LÖSEV midibüsü devrildi: 25 yaralı - Haberler
GÜNDEMLÖSEV midibüsü devrildi: 25 yaralı
Bakan Akar'dan yerli savunma sanayi vurgusu! Son dakika haberleri
GÜNDEMBakan Akar'dan yerli savunma sanayi vurgusu
2021 LGS taban puanları açıklandı mı? LGS yüzdelik dilim nedir, nasıl hesaplanır? Taban puan ve tavan puan far
GÜNDEM2021 LGS taban puanları açıklandı mı?
İğrenç olayda tahliye kararı - Haberler
GÜNDEMİğrenç olayda tahliye kararı
Koronavirüs geçirenler ne zaman aşı olacak? Covid 19 olanlar ne zaman aşı olur, kaç doz?
GÜNDEMKoronavirüs geçirenler ne zaman aşı olacak?