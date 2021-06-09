Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre İstanbul'da A.D. isimli bir vatandaş yaklaşık 2 ay önce sosyal medya üzerinden bir kadınla tanıştı. İddiaya göre Bulgaristan'da yaşadığını söyleyen kadın 260 bin Euro ile Türkiye'ye gelip iş kurmak istediğini söyleyerek A.D'den yardım istedi.





HERŞEY ZENGİN KADINLA EVLENME HAYALİYLE BAŞLADI

A.D. kadına parayı vücuduna sarıp gümrükten geçirme önerisinde bulundu. 'Zengin kadın buldum, evleneceğim' hayalleri kuran A.D. toplamda 10 bin 500 Euro dolandırıldığını çok sonra anladı ama iş işten geçmişti... A.D. olayla ilgili olarak şunları söyledi:

"Beni aradı. 'Bulgar sınırına girmek üzereyim mola verdik' dedi. Daha sonra tekrar arayarak 'Ben gümrükte yakalandım' diye konuştu. Gümrükteki yetkililerin yasal yollardan söz konusu parayı Türkiye'ye götüremeyeceğini söylediklerini ifade etti".

GÜMRÜKTE KENDİSİNE CEZA KESİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Söz konusu kadın A.D'yi tekrar arayarak gümrükte 2500 Euro ceza işlemi başlatıldığını ve bu parayı kendisine gönderdiği takdirde kurtulacağını ifade etti. A.D. bu miktarı karşısındaki kadına gönderdi; ancak kadın tekrar arayarak kesilen cezanın 2500 Euro olmadığını, 5000 bin Euro tuttuğunu ifade etti.

MİSAFİRHANEDE KALACAĞINI İDDİA ETTİ

Bunun üzerine A.D. bir kez daha 2500 Euro'yu göndermiş bulundu. Talihsiz adam konuşmasını şöyle sürdürdü: "Beni yeniden aradı. Orada misafirhanede kalacağını söyledi. Gecesi 30 Euro imiş, yol parasını da ekleyerek bu kez 350 Euro daha lazım olduğunu söyledi. Ben de talep ettiği miktarı gönderdim".





İŞ İŞTEN GEÇTİKTEN SONRA DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Dolandırıcı kadın sonu gelmeyen yalanlarla sürekli bir yenisini ekleyerek para talebinde bulundu. Toplamda 5300 Euro para gönderen A.D.'nin ödeyeceği fatura bununla da sınırlı kalmadı. Kadın A.D.'den 5000 bin Euro havale parası lazım olduğunu söyledi. Hastanede yatıyormuş gibi fotoğraf yollayan kadının talepleri bitmek bilmiyordu. Son kez A.D.'den 5000 bin Euro para talebinde bulundu ancak bu kez deniz bitmişti. A.D. dolandırıldığını anlayarak istenilen parayı göndermedi.

SAVCILIĞA BAŞVURDU

İddiaya göre tam 10 bin 500 Euro parasını kaptıran Demiral, şöyle konuştu: Bu miktarları bulamayacağımı söylememe rağmen beni o kadar inandırdı ki, arkadaşlarımdan istemek zorunda kaldım. Daha sonra beni arayarak parayı kapkaççılara kaptırdığını, hastanede tedavi altına alındığını ve polisin parasına el koyacağını söyledi. Üstelik hastanede yattığına dair bir de fotoğraf yolladı. Ne kadarı doğru ne kadarı kurgu bilemiyorum" Zengin kadınla evlenme hayalleri suya düşen A.D. dolandırıcılık iddiasıyla savcılığa başvurdu.