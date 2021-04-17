Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Zengo filmi konusu nedir? Zengo filmi oyuncuları kimler?

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın yönetmen koltuğunda yer aldığı filmin senaryosunu filmin başrol oyuncusu da olan Yasemin Sakallıoğlu kaleme aldı. Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Zengo filmi konusu merak ediliyor. Peki, Zengo filmi konusu nedir? Zengo filmi oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Zengo filmi konusu nedir? Zengo filmi oyuncuları kimler?

6 Mart 2020 tarihinde vizyona giren Zengo filmi araştırılıyor. Sosyal medya fenomeni Yasemin Sakallıoğlu'nun ilk filmi olan Zengo bu akşam Kanal D'de ekrana geliyor. Sosyal medya kullanıcıları Zengo filmini araştırıyor. Peki, Zengo filmi konusu nedir? İşte Zengo filmi oyuncuları...

ZENGO FİLMİ KONUSU NEDİR?

Zengo, ünlü bir modacı olmanın hayalini kurarken, kendisini büyük bir rekabetin içinde bulan genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Genç bir kadın olan Zerrin, yaşadığı mahallenin kentsel dönüşüme girmesi ile kendisini bir anda lüks bir hayatın içinde bulur. Sonradan görme olmasının yanı sıra eğlenceli bir kadın olan Zerrin, mahallesindeki kadınlara kendi yaptığı tasarımlarını giydirir. Ünlü bir modacı olmanın hayalini kuran Zerrin, çocukluğundan beri rekabet halinde olduğu Menkibe'nin tasarımlarını çalıp, defile düzenlediğini öğrendiğinde deliye döner. Bunun üzerine genç kadın, terzisi ve en yakın arkadaşı olan Fazilet'i de yanına alarak, hayatının değişmesine neden olacak zorlu bir maceraya atılır.

ZENGO OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrol oyuncuları arasında Yasemin Sakallıoğlu, Dilşah Demir, Ece İrtem, yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İBO SHOW hangi kanalda yayınlanıyor? İbo Show ne zaman, saat kaçta başlayacak?
TELEVİZYONİBO SHOW saat kaçta başlayacak?
Gönül Dağı oyuncuları kim? Gönül Dağı dizisi konusu ne? Gönül Dağı nerede çekiliyor?
TELEVİZYONGönül Dağı oyuncuları kimler?
Kardeşlerim oyuncuları: Kardeşlerim dizisi oyuncuları isimleri ne, kaç yaşındalar? Kardeşlerim konusu
TELEVİZYONKardeşlerim dizisi oyuncuları
Sen Çal Kapımı oyuncuları kimler ve isimleri ne? Sen Çal Kapımı oyuncu kadrosu
TELEVİZYONSen Çal Kapımı oyuncuları kimler?
TV Yayın akışı 17 Nisan 2021 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı
TELEVİZYONTV Yayın akışı 17 Nisan 2021
İBO SHOW konukları 17 Nisan 2021: İbo Show konukları bugün kim, isimleri ne?
TELEVİZYONİBO SHOW konukları kimler?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta Kuzey ile Yıldız, bebeklerine kavuşuyor
TELEVİZYONKuzey ile Yıldız, bebeklerine kavuşuyor
Serdar Ortaç ve Kaan Yıldız'dan 'Adalet' - Magazin haberleri
TELEVİZYONSerdar Ortaç ve Kaan Yıldız'dan 'Adalet'
Reyting sonuçları 16 Nisan 2021 Cuma! Dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu? Cuma reytingleri
TELEVİZYON16 Nisan reyting sonuçları açıklandı
Kırmızı Oda 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Kırmızı Oda 33. son bölüm
TELEVİZYONKırmızı Oda 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?