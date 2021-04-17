6 Mart 2020 tarihinde vizyona giren Zengo filmi araştırılıyor. Sosyal medya fenomeni Yasemin Sakallıoğlu'nun ilk filmi olan Zengo bu akşam Kanal D'de ekrana geliyor. Sosyal medya kullanıcıları Zengo filmini araştırıyor. Peki, Zengo filmi konusu nedir? İşte Zengo filmi oyuncuları...

ZENGO FİLMİ KONUSU NEDİR?

Zengo, ünlü bir modacı olmanın hayalini kurarken, kendisini büyük bir rekabetin içinde bulan genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Genç bir kadın olan Zerrin, yaşadığı mahallenin kentsel dönüşüme girmesi ile kendisini bir anda lüks bir hayatın içinde bulur. Sonradan görme olmasının yanı sıra eğlenceli bir kadın olan Zerrin, mahallesindeki kadınlara kendi yaptığı tasarımlarını giydirir. Ünlü bir modacı olmanın hayalini kuran Zerrin, çocukluğundan beri rekabet halinde olduğu Menkibe'nin tasarımlarını çalıp, defile düzenlediğini öğrendiğinde deliye döner. Bunun üzerine genç kadın, terzisi ve en yakın arkadaşı olan Fazilet'i de yanına alarak, hayatının değişmesine neden olacak zorlu bir maceraya atılır.

ZENGO OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrol oyuncuları arasında Yasemin Sakallıoğlu, Dilşah Demir, Ece İrtem, yer alıyor.