UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 2. sırada tamamlayarak bir üst tura yükselen Fenerbahçe, son 32 turunda Rusya'nın Zenit ekibiyle eşleşti. Zenit Teknik Direktörü Sergey Semak, kura sonrasında Fenerbahçe eşleşmesini kulübünün resmi sitesine yorumladı.

Zor bir kura çektiklerini dile getiren Semak, "Zor bir kura çektik. Rakibimiz liginde zor günler geçiriyor olmasına rağmen iyi bir takımları var ve özellikle deplasmanda oynamak çok zor olacak. Zorlu maçlar olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'yle ilgili konuşmayı sürdüren Semak, "Fenerbahçe, kuradan önce eşleşmeyi istediğimiz takımlardan biri değildi. Muhtemel rakiplere ilk baktığımızda, Fenerbahçe ile eşleşmeyi istememiştik." itirafında bulundu.

Mircea Lucescu'yla ilgili yöneltilen soruyu da yanıtlayan Semak, "Tabii ki onunla konuşacağım. Mircea'nın sesini duymak her zaman güzeldir. Onunla iletişime geçmekten mutluluk duyacağım." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ