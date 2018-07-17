Zenit St. Petersburg II - FK Tambov maç önü

Rusya FNL heyecanı devam ediyor. Zenit St. Petersburg II, 17 Temmuz 2018 Salı günü FK Tambov takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Ev sahibi Zenit St. Petersburg II, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. FK Tambov, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 414 kodlu maçı oynayanlar; Zenit St. Petersburg II galibiyet oranı 4.30, beraberlik oranı 3.30, FK Tambov galibiyet oranı 1.50.

Zenit St. Petersburg II son hafta oynanan FK Tambov maçında 3-1 yenildi.

FK Tambov, Zenit St. Petersburg II karşılaşmaında 3-1 kazandı.