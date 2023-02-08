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Haberler Sağlık Zerdeçal Nasıl ve Neyle Tüketilir? Günlük Zerdeçal Tüketimi Ne Kadar Olmalı?
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Zerdeçal nasıl ve neyle tüketilir? Günlük zerdeçal tüketimi ne kadar olmalı?

Zerdeçal yaprakları oldukça büyük ve çiçekleri sarı renge sahip, zencefilgiller ailesine mensup bir bitki türüdür. Zencefil gibi zerdeçalın da anavatanı Asya'dır. Özellikle Asya'nın Güneyi'nde yetişen zerdeçalın Çin ve Hindistan gibi ülkelerde kullanımı çok yaygındır. Alternatif tıpta kullanılan bu bitkinin ana kök ve yan kökten oluştuğu bilinmektedir. Zencefilin kullanım alanı alternatif tıp ve gıda ile sınırlı değildir.

Zerdeçal Nasıl ve Neyle Tüketilir? Günlük Zerdeçal Tüketimi Ne Kadar Olmalı?
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Kumaş, deri boyama ve kına yapımında da kullanılmaktadır. Zerdeçal Çin ve Hindistan'ın önemli bitkilerinden olsa da son dönemlerde Türk kültüründe de sıklıkla kullanılmaktadır. Alternatif tıp konusunda popüler olan zerdeçal adeta sağlık deposudur. Ancak şifa saçan bir bitki olsa da fazla kullanımı yan etkilere yol açabileceğinden, günlük zerdeçal tüketiminin bir yemek kaşığını geçmemesi önerilmektedir.

Zerdeçal Nasıl Tüketilir?

Zerdeçal nasıl tüketilir dediğimizde bitkinin taze, kuru ve kabuk halinin kullanılabildiğini söyleyebiliriz. Öncelikle taze zerdeçal nasıl tüketilir sorusunu yanıtlayalım. Taze zerdeçalı kullanmanın en güzel yolu bitkiyi rendelemektir. Rendelenen bitki pek çok alanda kullanılabilmektedir. Rendelenmiş zencefil yemeklere, çorbalara hatta salatalara katılabilir. Ayrıca süte ilave edilerek de tüketilebilir. Taze zencefil tüketmek, kuru zencefil tüketmekten çok daha faydalı olduğu için uzmanlar tarafından önerilmektedir. Çünkü taze zencefil besin değerlerinden bir şey kaybetmemiştir. Buna rağmen kuru zencefilin kullanımı daha yaygındır. Toz zerdeçal nasıl tüketilir konusuna değinmeden önce toz zencefilin nasıl elde edildiğine değinelim. Toz zencefil elde etmek için bazı aşamalar gerekmektedir;

- Taze zerdeçal öncelikle temizlenir

- Temizlenen zerdeçal kaynatılır

- Kaynatılan zerdeçalın kök sapları öğütülür

- Elde edilen toz kullanıma hazır hale gelir

Zerdeçalın toz hali baharat olarak tüketilmektedir. Toz zerdeçal nasıl tüketilir sorusunun pek çok cevabı bulunmaktadır. Çünkü zerdeçalın baharat halinin tüketilme alanı oldukça geniştir. Zerdeçal yemek, salata, çorba ve tatlılarda kullanılabilir. Bu nedenle zerdeçal hangi yemeklerde kullanılır sorusunu cevaplamak daha doğru olacaktır. Zerdaçalın kullanılacağı yiyecek ve içecekler şöyle;

- Zerdeçal süt ile tüketilebilir. Hatta sütle birleşen zerdeçal şifa saçan altın süt ismiyle de bilinmektedir.

- Toz zerdeçal yoğurda katılarak da yenilebilmektedir. Yoğurtla tüketilen zerdeçal oldukça faydalıdır.

- Baharat olarak kullanılan toz zerdeçal et, tavuk, balık gibi et yemeklerine hem renk hem de lezzet katmak için sıklıkla tercih edilir.

- Zerdeçalın toz hali sebze yemeklerine de oldukça yakışan bir bitkidir. Özellikle fırında pişirilen sebze yemeklerine zerdeçal baharatı eklemek oldukça yaygın bir kültürdür.

- Sarı renkte pilav gördüyseniz o pilav zerdeçallı pilavın ta kendisidir. Bazı mutfaklarda oldukça popüler bir yemek türü olarak hazırlanır. Hem sarı rengi hem de lezzeti ile gözde yemeklerden biridir.

- Pilav gibi makarnalarda da gördüğünüz sarı rengin tadı ve görüntüsünün sırrı toz zerdeçaldan geçmektedir.

- Zerdeçalın kullanım alanı tuzlularla sınırlı değil. Tatlıların yapımında da sıkça toz zerdeçala başvuruluyor. Özellikle limonlu tatlılarda kullanılan zerdeçalın yer aldığı gözde tatlılardan biri de zerde isimli tatlıdır.

- Son olarak taze zerdeçalda olduğu gibi toz zerdeçal da çay yapımında kullanılır.

Kullanım alanı bu denli geniş olan zerdeçal bitkisinin faydaları da saymakla bitmez. Zerdeçal neye iyi gelir sorusunun cevapları şu şekildedir;

- Sindirim sistemine

- Safra kesesi sorunlarına

- Eklem, baş, boğaz ve adet ağrılarına

- Cilt hastalıklarına

- Kötü kolesterole

- Çeşitli iltihaplara

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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