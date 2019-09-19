Zerdeçal, Güney Hindistan ve Endonezya kökenli bir sebzedir. Halk arasında Hint Safranı olarak da bilinir. Bu mucizevi bitki özellikle Hint ve Güneydoğu Asya kültürlerinin derinlerinde yerini almış ve bu bölgedeki geleneksel tıpta uzun yıllardır tedavi amaçlı kullanılmakta olan şifalı bir bitkidir. Hatta geleneksel Hint düğünlerinde hamur haline getirilerek şifa olması, sağlık getirmesi amacıyla hamur haline getirilerek gelin ve damadın ellerin ve yüzlerine sürülmektedir. Bu da zerdeçalın dahil olduğu geleneksel ritüellerden biridir.

Zerdeçal Nasıl Tüketilmelidir

Şehir hayatının bizlerde yarattığı sağlık sorunları sebebiyle son yıllarda adını fazlaca adını duymaya başladığımız bu şifalı sebzeyi tüm besinlerde olması gerektiği gibi en doğal hali ile tüketmek bize en kısa sürede en şifalı sonuçları verecektir

Zerdeçal aslında her hali ile çok faydalıdır. Fakat en makbulü birçok sebze gibi taze olarak tüketilmesidir. Çünkü her sebzede olduğu gibi kuru veya toz hale getirilmesinde birçok besin değerini kaybeder. Taze zerdeçalda toz zerdeçala göre daha çok besin değeri ve şifa taşımaktadır. Zerdeçalı damak tadınıza göre, yemek ve salatalar baharat olarak katarak tüketebilirsiniz. Bu sayede içindeki koruyucu yapı sayesinde yemeklerinizi daha uzun süre dayanmasını da sağlar. Bir diğer tüketim şekli süt veya meyve suyunuzun içine katarakta kendi damak tadınıza uygun hale getirip tüketebilirsiniz. Ayrıca, çay halinde tüketilmesi de uygundur.

Zerdeçalın Faydaları Nelerdir? Nelere İyi Gelir?

Bu kadar tarihçesini, tüketimini anlattığımız bu şifalı bitki içerisinde C, B6, magnezyum ve birçok faydalı mineral sayesinde birçok hastalıkta şifaya yardımcı olmaktadır.

Sindirim Üzerindeki Etkisi

Antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleri sayesinde sindirime katkıda bulunur. Batı tıbbı zerdeçalın bağırsak iltihabı gibi sindirim sorunlarına nasıl yardımcı olabileceğini incelemeye başlamıştır.

Ağrılar Üzerindeki Etkisi

Zerdeçal doğal bir ağrı kesici olarak görülmektedir. Özellikle eklem iltihabı ağrılarında ağrıyı hafifletme etkisi araştırmalarla da kanıtlanmıştır.

Karaciğer üzerindeki Etkisi

Antioksidan özelliği sayesinde karaciğerin toksinlerden zarar görmesini engelleye bilir. Safra kesesini düzgün çalıştırarak, karaciğer hücrelerinin etkin bir şekilde yenilenmesini sağlar.

Grip Üzerindeki Etkisi

Bağışıklık sistemini güçlendiren etkisi sayesinde gribe yakalanma riskini azaltır. Öksürük, soğuk algılığı, gribe karşı koruma sağlar. Ayrıcı bronşit ve astıma da iyi gelmektedir.

Hafıza Üzerindeki Etkisi

Öğrenme kabiliyetini artırarak Alzheimer olma riskini azaltır. Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlatır. Beyinde oksijen artışını sağlayarak beyne iyi gelen beyin fonksiyonlarını geliştirir. Hafızayı güçlendirir.

Diyabet Üzerindeki Etkisi

Kan şekerini sağlıklı düzeyde tutmaya yardımcı olarak orta düzey diyabet sorunlarının başlamasını önler.

Kanser Üzerindeki Etkisi

Tıp literatüründe doğal ve yeni bir uygulama olarak belirtilmektedir. İçerisindeki Curcumin bileşeninin; pankreas kanseri ve prostat kanserine karşı koruyucu etki sürdüğü öne sürülmektedir. Çocuklarda lösemiye yakalanma riskini ve oranını azaltır.

Kalp Üzerindeki Etkisi

Yapılan araştırmalar göre zerdeçal tüketen kişilerin kalp damarlarında daha az tıkanıklık olur. Kalp damar tıkanıklığı gibi rahatsızlıklara yarar sağlar.

Mide Üzerindeki Etkisi

Zengin asit yapısı sayesinde mide sağlığını korur. Asit oranını dengeler. Mide ekşimesi ve gastrit gibi sorunları giderir.

Zerdeçalın Cilde Faydaları