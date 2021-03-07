Operasyon öncesi takipçilerine bilgi veren Zeynep Alkan, daha önce bir kez ameliyat olduğunu belirtmişti.

"Deviasyon (burun) ameliyatı olacağım" diyen Zeynep Alkan, şunları söylemişti:

Ses tellerimden kist alınacak. Daha önce de bir kere deviasyon ameliyatı olmuştum. Burnumdan kocaman bir et parçası almışlardı. Estetik değil. Sadece nefes almamı sağlayan bir ameliyat. İşe yaramadı.