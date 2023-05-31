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Zeynep Alkan yaz sezonunu açtı! Ünlü ismin bikinili pozları binlerce beğeni aldı!

Komedyen Hamdi Alkan'ın kızı olan ve bu sezon TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında yer alan Zeynep Alkan, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileriyle magazin gündeminde sık sık adından söz ettiriyor. Alkan'ın yaz sezonuna merhaba dediği bikinili pozları sevenleri tarafından övgü dolu yorumlar aldı.

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  • Zeynep Alkan yaz sezonunu açtı! Ünlü ismin bikinili pozları binlerce beğeni aldı!

    Türkiye'nin ünlü komedyenlerinden Hamdi Alkan'ın kızı olan Zeynep Alkan, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle magazin gündeminde adından söz ettirmeyi başarıyor. Güzel isim son olarak bikinili pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu.
  • Zeynep Alkan yaz sezonunu açtı! Ünlü ismin bikinili pozları binlerce beğeni aldı!

    Son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasına katılan Zeynep Alkan, Türkiye'ye döndükten sonra sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya başladı.
  • Zeynep Alkan yaz sezonunu açtı! Ünlü ismin bikinili pozları binlerce beğeni aldı!

    24 yaşındaki Zeynep Alkan'ın 571 bin takipçili Instagram hesabından yayınladığı transparan üzerine bikinili kombini, sevenleri tarafından övgü dolu yorumlar aldı.
  • Zeynep Alkan yaz sezonunu açtı! Ünlü ismin bikinili pozları binlerce beğeni aldı!

    Zeynep Alkan'ın yayınladığı bikinili pozlarına sevenlerinden: "Esmer güzeli", "Buralara gerçekten fazlasın","Muhteşem görünüyorsun" gibi yorumlar geldi.
  • Zeynep Alkan yaz sezonunu açtı! Ünlü ismin bikinili pozları binlerce beğeni aldı!

    İşte Zeynep Alkan'ın son pozları...
  • Zeynep Alkan yaz sezonunu açtı! Ünlü ismin bikinili pozları binlerce beğeni aldı!
  • Zeynep Alkan yaz sezonunu açtı! Ünlü ismin bikinili pozları binlerce beğeni aldı!
  • Zeynep Alkan yaz sezonunu açtı! Ünlü ismin bikinili pozları binlerce beğeni aldı!
  • Zeynep Alkan yaz sezonunu açtı! Ünlü ismin bikinili pozları binlerce beğeni aldı!
  • Zeynep Alkan yaz sezonunu açtı! Ünlü ismin bikinili pozları binlerce beğeni aldı!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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