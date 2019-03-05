Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi’nde meydana gelen olayda komşunun üzerine düştüğü Zeynep Asel son yolculuğuna uğurlandı.

İHA'nın haberine göre, Elif ve bir petrol rafinerisinde çalışan Olcay Eşsiz çiftinin 11 aylık bebekleri Zeynep Asel emeklerken misafirliğe gelen bir komşusu dengesini kaybederek üzerine düştü.

Kadının üzerine düştüğü bebek ağır yaralandı. Ailesinin ihbarı üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Zeynep Asel bebek, özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Zeynep Asel’in kafa tasında çatlak olduğu tespit edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Zeynep Asel, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ZEYNEP BEBEK, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Zeynep Asel’in cenazesi yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazesi İzmit ilçesi Akmeşe Mahallesi’ne getirilen Zeynep Asel, buradan son yolculuğuna uğurlandı.

ACILI AİLEYİ YAKINLARI TESELLİ ETTİ

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Zeynep Asel’in babası Olcay Eşsiz, yakınları, baba Eşsiz’in iş arkadaşları katıldı. Taziyeleri kabul eden baba Eşsiz’e yakınları sarılarak teselli etmeye çalıştı. Kılınan cenaze namazının ardından Zeynep Asel, Akmeşe Mezarlığı’nda toprağa verildi.